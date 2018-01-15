SON DAKİKA

Bodrum'da aniden kaybolan Ali Özdemir'in cesedi bulundu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde aniden ortadan kaybolan ünlü iş adamı Ali Özdemir'in (46) cesedi bulundu.

15 Ocak 2018, Pazartesi 16:53
Bodrum'da aniden kaybolan Ali Özdemir'in cesedi bulundu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 12 gün önce kayıp olduğu gerekçesi ile aranan işadamı Ali Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı. İşadamının kaybolmadığı, ortağı tarafından öldürüldüğü öğrenildi.

Önceki gün intihar girişiminde bulunan Mustafa Özbelen'in cinayeti itiraf etmesi üzerine belirttiği bölgede arama yapan güvenlik güçleri, Ali Özdemir'in çalılıklar arasına atılmış cesedini buldu. Ceset, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için morga getirildi.

Uzun yıllardan bu yana Bodrum iş hayatının içerisinde olan ve Bitez'de faaliyet gösteren bir işletmenin ortaklarından Ali Özdemir, 12 gün önce sabah saatlerinde ortadan kaybolmuştu. Yakınları cumartesi akşamına kadar bekleyip, akşam saatlerine kadar kendisine ulaşamayınca kayıp olduğu yönünde emniyete başvurmuştu.



Emniyet güçleri ve AKUT ekipleri tarafından günlerdir aranan Ali Özdemir bulunamamıştı.



Önceki gün Ali Özdemir'in ortağı Mustafa Özbelen'in intihar girişiminde bulunmasının ardından polis ekipleri Mustafa Özebelen'in sorguya aldı. Sorgusunda ortağını öldürdüğünü itiraf eden Mustafa Özbelen'in cesedi de bir yere sakladığı öğrenildi. Cesedin, Bodrum'a bağlı Göbeklitepe mevkiinde olduğunu belirten şüpheli Mustafa Özbelen'in ifadesi üzerine bölgede arama yapan güvenlik güçleri, Özdemir'in cansız bedenini çalılıklar arasında buldu.


Mustafa Özbelen

Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Özdemir'in cansız bedeni Bodrum Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Herkesi şaşkına çeviren kayıp olayının ardından çıkan sır dolu cinayet ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Traktörünü üzerine çıkmadan çalıştırmak isteyen kişi öldü

Traktörünü üzerine çıkmadan çalıştırmak isteyen kişi öldü
Dikkatsiz sürücü kadını böyle ezdi

Dikkatsiz sürücü kadını böyle ezdi
Anne babasını öldüren zanlı mağarada yakalandı

Anne babasını öldüren zanlı mağarada yakalandı
Kaplanlar ata böyle saldırdı

Kaplanlar ata böyle saldırdı
Yaya geçidinde korkunç kaza

Yaya geçidinde korkunç kaza
Düğün salonu hırsızları kamerada

Düğün salonu hırsızları kamerada
Feci kaza kamerada

Feci kaza kamerada
Motosikletle tehlikeli hareketler!

Motosikletle tehlikeli hareketler!
Kahvesine ilaç atıp bayılttığı öz kızlarını zorla evlendirmek için Türkiye’ye kaçırdılar

Kahvesine ilaç atıp bayılttığı öz kızlarını zorla evlendirmek için Türkiye’ye kaçırdılar
Beşiktaş'ta beton mikseri dehşet saçtı! 1 kişi hayatını kaybetti

Beşiktaş'ta beton mikseri dehşet saçtı! 1 kişi hayatını kaybetti
Antalya’da 3,5 aylık bebeğin şüpheli ölümü

Antalya’da 3,5 aylık bebeğin şüpheli ölümü