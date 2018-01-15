Bodrum'da aniden kaybolan Ali Özdemir'in cesedi bulundu

Mustafa Özbelen

Serap Belovacıklı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 12 gün önce kayıp olduğu gerekçesi ile aranan işadamı'in cansız bedenine ulaşıldı. İşadamının kaybolmadığı, ortağı tarafından öldürüldüğü öğrenildi.Önceki gün intihar girişiminde bulunan'in cinayeti itiraf etmesi üzerine belirttiği bölgede arama yapan güvenlik güçleri,'in çalılıklar arasına atılmış cesedini buldu. Ceset, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için morga getirildi.Uzun yıllardan bu yana Bodrum iş hayatının içerisinde olan ve Bitez'de faaliyet gösteren bir işletmenin ortaklarından, 12 gün önce sabah saatlerinde ortadan kaybolmuştu. Yakınları cumartesi akşamına kadar bekleyip, akşam saatlerine kadar kendisine ulaşamayınca kayıp olduğu yönünde emniyete başvurmuştu.Emniyet güçleri ve AKUT ekipleri tarafından günlerdir arananbulunamamıştı.Önceki gün'in ortağı'in intihar girişiminde bulunmasının ardından polis ekipleri'in sorguya aldı. Sorgusunda ortağını öldürdüğünü itiraf eden Mustafa Özbelen'in cesedi de bir yere sakladığı öğrenildi. Cesedin, Bodrum'a bağlı Göbeklitepe mevkiinde olduğunu belirten şüpheli Mustafa Özbelen'in ifadesi üzerine bölgede arama yapan güvenlik güçleri, Özdemir'in cansız bedenini çalılıklar arasında buldu.Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Özdemir'in cansız bedeni Bodrum Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Herkesi şaşkına çeviren kayıp olayının ardından çıkan sır dolu cinayet ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.