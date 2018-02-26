Bodrum'da ehliyetini kaptıran kişi kafasına ateş etti

Bodrum’da, alkollü araç kullanmaktan ehliyetini kaptıran bir kişi, kafasına silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralandı 

26 Şubat 2018, Pazartesi 11:47
Bodrum'da ehliyetini kaptıran kişi kafasına ateş etti
Gündoğan Mahallesi’nde otomobiliyle seyreden 32 yaşındaki İlker Dinçer, jandarma ekiplerince durduruldu. Ehliyetini ibraz edemeyen ve alkollü olduğu tespit edilen sürücü Gündoğan, Jandarma Karakol Komutanlığı’na götürüldü. Dinçer, daha sonra ehliyetini almak üzere evine gitti. Jandarmaya ehliyetini veren alkollü sürücü, karakoldan dışarı çıktıktan bir süre sonra yanındaki silahla kafasına sıktı.

DAHA ÖNCE 18 KEZ TRAFİK CEZASI ALMIŞ

Ağır yaralanan Dinçer, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılırken, kurşunun beynine ağır hasar verdiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Dinçer’e, daha önce 18 kez çeşitli ihlallerden trafik cezası kesildiği tespit edildi. Maddi sıkıntılar yaşayan şahsın, son zamanlarda psikolojik sorunlar da yaşadığı öğrenildi.

İHA

 


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