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Bodrum'da fırtına ağaçları devirdi, tekneleri batırdı

Bodrum'da bu sabaha karşı etkisini artıran şiddetli rüzgar nedeniyle asırlık ağaçlar devrildi, balıkçı tekneleri battı

25 Ocak 2018, Perşembe 17:05
Bodrum'da fırtına ağaçları devirdi, tekneleri batırdı
Bodrum’da dün akşam başlayan rüzgar, sabaha karşı etkisini artırarak fırtınaya dönüştü. Yalıkavak, Gündoğan, Turgutreis ve Göltürkbükü mahallelerinde balıkçı barınağı dışında kalan tekneler battı. Bodrum-Datça ve Bodrum-İstanköy (Kos) seferleri iptal edildi.

DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ

Özellikle sahil kesimlerinde etkili olan fırtına nedeniyle Gümüşlük Mahallesi’nde denizin rengi aniden değişti. Masmavi deniz kahverengiye büründü. Güllük’ten İsrail’e yük götüren kuru yük gemileri, Ortakent-Yahşi ve Bitez koylarına sığınmak zorunda kaldı.

İKİ GÜN DAHA SÜRECEK

Açık denizde saatteki hızı 80 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle dalga yüksekliği 4 metreyi aştı. Fırtınanın 2 gün daha etkisini sürdüreceği belirtildi.

Yaşar ANTER/DHA

 


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