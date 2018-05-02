Bodrum'da fuhuş operasyonu: 2 kadın sınır dışı edilecek

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, biri Kırgızistan diğeri ise Kazakistan uyruklu iki kadın, polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alındı. Kadınlarının birinin kuaför diğerinin avukat olduğu açıklandı. İki kadının sınır dışı edileceği bildirildi

02 Mayıs 2018, Çarşamba 16:06
Bodrum'da fuhuş operasyonu: 2 kadın sınır dışı edilecek
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Kırgızistan uyruklu A.K. (35) ile Kazakistan uyruklu A.Z.'nin (34) fuhuş yaptıklarını belirleyip, takibe aldı. İki kadının dün akşam Gümbet Mahallesi'ndeki Barlar Sokağı'nda 2 kişi ile anlaşıp, otele gitmeleri üzerine polis, harekete geçip, operasyon düzenledi. Polis, 2 kadını suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı.

Kadınlardan Kazakistan uyruklu 34 yaşındaki A.Z.’nin avukat, Kırgızistan uyruklu 35 yaşındaki A.K.’nin ise kuaför olduğu, kadınlardan birinin ise cinsel yolla bulaşan hastalık taşıdığı bildirildi. 



Ülkelerinde kuaförlük yapan A.K. ile avukatlık yaptığı belirlenen A.Z., Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürülüp, sağlık kontrolünden geçirildi. Kadınlardan birinde cinsel yollarla bulaşan hastalık tespit edildiği bildirildi. İki kadın polisteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Muğla İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

DHA/İHA


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