Bodrum'da fuhuş operasyonu: 2 kadın sınır dışı edilecek

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği
ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Kırgızistan
uyruklu A.K. (35) ile Kazakistan uyruklu A.Z.'nin (34) fuhuş yaptıklarını belirleyip, takibe aldı. İki kadının dün akşam Gümbet Mahallesi'
ndeki Barlar Sokağı'nda 2 kişi ile anlaşıp, otele gitmeleri üzerine polis, harekete geçip, operasyon düzenledi. Polis, 2 kadını suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı.
Kadınlardan Kazakistan
uyruklu 34 yaşındaki A.Z.’nin avukat, Kırgızistan
uyruklu 35 yaşındaki A.K.’nin ise kuaför olduğu, kadınlardan birinin ise cinsel yolla bulaşan hastalık taşıdığı bildirildi.
Ülkelerinde kuaförlük yapan A.K. ile avukatlık yaptığı belirlenen A.Z., Bodrum Devlet Hastanesi
'ne götürülüp, sağlık kontrolünden geçirildi. Kadınlardan birinde cinsel yollarla bulaşan hastalık tespit edildiği bildirildi. İki kadın polisteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Muğla İl Göç İdaresi'ne gönderildi.
DHA/İHA
Can Hakman