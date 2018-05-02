Bodrum'da fuhuş operasyonu: 2 kadın sınır dışı edilecek

Can Hakman

ekipleri, istihbarat çalışmasıylauyruklu A.K. (35) ile Kazakistan uyruklu A.Z.'nin (34) fuhuş yaptıklarını belirleyip, takibe aldı. İki kadının dün akşamndeki Barlar Sokağı'nda 2 kişi ile anlaşıp, otele gitmeleri üzerine polis, harekete geçip, operasyon düzenledi. Polis, 2 kadını suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı.Kadınlardanuyruklu 34 yaşındaki A.Z.’nin avukat,uyruklu 35 yaşındaki A.K.’nin ise kuaför olduğu, kadınlardan birinin ise cinsel yolla bulaşan hastalık taşıdığı bildirildi.Ülkelerinde kuaförlük yapan A.K. ile avukatlık yaptığı belirlenen A.Z.,'ne götürülüp, sağlık kontrolünden geçirildi. Kadınlardan birinde cinsel yollarla bulaşan hastalık tespit edildiği bildirildi. İki kadın polisteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Muğla İl Göç İdaresi'ne gönderildi.DHA/İHA