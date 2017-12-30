Bodrum’da tıkanan rögara işçilerden tehlikeli müdahale

"HER YAĞIŞTA SORUN YAŞANIR"

Gizem Yetil

’da dün başlayan kuvvetli yağmur nedeniyle’nde rögar tıkandı ve 4 dükkanı su bastı.ekipleri, müdahale ederek tıkanıklığı gidermeye çalıştı. Bir işçi, diğer işçilerin yardımı ile 1.5 metre derinliğindeki rögara sarkıtılarak biriken çöpler dışarı çıkarıldı.Bu anın fotoğrafını çeken evli ve 2 çocuk babası Selçuk Akbaş, şöyle dedi: "Cuma günü sağanak yağış ve lodos vardı. Her yağışta dar olan Bodrum sokaklarında sorunlar yaşanır, belediye ekipleri müdahale eder, ancak bu kez tıkanan rögara yapılan müdahale biraz ilginçti."