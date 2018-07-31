Bodrum dedikodusu: Defne Samyeli, Cem Yılmaz'ın davetini geri çevirdi
Cem Yılmaz oğlu Kemal’in, 2 Ağustos’taki 6. yaş günü için Bodrum’daki villasında davet verecek
İddiaya göre; partiye sevgilisi Defne Samyeli’yi de davet etti.
Cem Yılmaz’ın eski eşi, oğlu Kemal’in annesi Ahu Yağtu ile bir araya gelmek istemeyen Defne Samyeli daveti geri çevirdi.
TATİL YAPMALARINI İSTEMİYOR
Defne Samyeli, Cem Yılmaz’ın eski eşiyle tatil yapacak olmasından da rahatsızmış.
Ahu Yağtu
*Ahu Yağtu 1.5 yıl evli kaldığı Cem Yılmaz'dan 31 Aralık 2013'te boşandı.
*Defne Samyeli ve Cem Yılmaz 3.5 aydır birlikte.
Cem Yılmaz ve oğlu Kemal
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