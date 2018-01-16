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Bodrum'lu işadamı Ali Özdemir cinayetinin altından ihanet çıktı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde dokuz gündür aranan işadamı Ali Özdemir'in (46) cesedi bulundu. Bodrum’daki Gumsal Beach Club’ın işletmeciliğini yapan, ayrıca unlu mamuller ve pastane zincirinin de sahibi olan Özdemir, eski ortağı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Özdemir'in bir süre önce intihar girişimine kalkan eski ortağı Mustafa Özbelen ile birlikte eşi, kayınpederi ve baldızı da gözaltına alındı. Mustafa Özbelen, Özdemir'i eşiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle öldürdüğünü iddia etti.

16 Ocak 2018, Salı 09:53
Bodrum'lu işadamı Ali Özdemir cinayetinin altından ihanet çıktı
itez mahallesindeki Gumsal Beach Club’ın işletmeciliğini yapan, ayrıca unlu mamuller ve pastane zincirinin sahibi olan iki çocuk babası Ali Özdemir, 6 Ocak Cumartesi günü sabahı kayboldu. Yakınları, akşam saatlerine kadar kendisine ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Uzun yıllardır Bodrum iş hayatının içerisinde olan Özdemir'i bulmak için polis ve jandarmanın başlattığı arama çalışmalarına AKUT ekipleri de katıldı. Çalışmalar sırasında Özdemir'in aracı, Konacık mahallesinde yol kenarında park edilmiş halde bulundu. 


ESKİ ORTAĞI İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU


Özdemir’in ortadan kaybolmasının ardından 12 Ocak’ta eski ortağı kafeterya işletmecisi Mustafa Özbelen tarım ilacı içerek intihar girişiminde bulundu. 


Mustafa Özbelen(solda), Ali Özdemir(sağda)


BAŞINDAN, SIRTINDAN VE GÖĞSÜNDEN VURULMUŞ


Kafeterya işletmecisi Mustafa Özbelen dün sabah savcılığa giderek cinayeti itiraf etti. Özdemir'in cesedi Çırkan Mahallesi Pedasa Dağı eteklerinde bulundu. Özdemir’in başından silahla vurulduğu tespit edildi. Özdemir’in cesedi, Cumhuriyet savcısı ve polisin olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


KENDİSİ TESLİM OLMUŞ


Mustafa Özbelen'in cinayette kullanılan tabancayı ise Bitez Mahallesi’nde denize attığını söylediği, silahın bulunması için Muğla İl Emniyet Müdürlüğü su altı dalış ekibinin arama çalışması başlattığı belirtildi.



Çalışmalarda 2 adet cep telefonu bulundu. Telefonların kime ait olduğu inceleme sonrası ortaya çıkacak. 


KAYINPEDERİ, EŞİ VE BALDIZI DA GÖZALTINDA


Mustafa Özbelen'in olaydan sonra kendisine yardımcı olduğunu iddia ettiği kayınpederi Avni S. ile eşi Tuğba Özbelen'in de Köyceğiz’de gözaltına alındığı belirtildi. Mustafa Özbelen'in baldızının da gözaltına alındığı, ayrıca olayla ilgili bazı kişilerin de ifadesine başvurulduğu öğrenildi.


İHANETLE SUÇLADI...


Katil zanlısı Mustafa Özbelen'in ifadesinde, eski ortağı Ali Özdemir ile birlikte aynı evde yaşadıklarını, eşiyle ilişkisi olabileceğini asla aklından geçirmediğini belirterek, iki hafta önce eşi ile ile eski ortağını aynı yatakta görünce beyninden vurulmuşa döndüğünü, ancak gördüğünü onlara söylemediğini ve gururuna yediremediği için de cinayeti işlediğini iddia ettiği öğrenildi.

Şüpheli, olaydan bir gün önce akşam evde doğum günü partisi yaptıklarını, ardından cumartesi günü sabahı Özdemir’i yürüyüş yapmak için ormana götürdükten sonra öldürdüğünü söyledi. Mustafa Özbelen "Bir süredir eşim ve Ali Özdemir hakkında dedikodular duyuyordum ancak inanmıyordum. Hem eşime güveniyordum hem de arkadaşıma. Ancak kendilerini bir gün aynı odada görünce şoke oldum, artık dayanamaz hale geldim. Kandırılmak beynimi kemiriyordu ve bu suçu işledim. Vicdan azabı çektiğim için de intihar edip ölmeyi denedim ancak başaramadım" iddiasında bulundu. 

Şüpheliler Mustafa Özbelen, kayınpederi Avni S. ve eşi Tuğba Özbelen'in gözaltındaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


YAKINLARI HASTANEYE KOŞTU


Herkesi şaşkına çeviren kayıp olayının ardından çıkan cinayet ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma devam ediyor. Özdemir'in cesedinin bulunduğunu  öğrenen yakınları hastaneye koştu.



Özdemir'in yakınları, hastanede gözyaşlarını tutamadı.


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