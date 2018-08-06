Bodrum Müzik Festivali başladı
14. Bodrum Müzik Festivali, önceki gün Rengim Gökmen yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde Lauren Fagan ve Murat Karahan’ın sahne aldığı, yaklaşık 4 bin kişinin izlediği bir opera gala konseriyle başladı
Festivalin Onur Ödülü ise ünlü piyanist Gülsin Onay’a verildi. Festivalin açılışını yapan Doğuş Grubu CEO’su Hüsnü Akhan, hedeflerinin Bodrum’u dünya çapında bir klasik müzik destinasyonu yapmak olduğunu söyledi. Festival beş gün boyunca, Fazıl Say, Gülsin Onay, Murat Karahan, Christina Pluhar, Lauren Fagan, Alina Pogostkina, Víkingur Ólafsson ve Avi Avital’ın da aralarında olduğu isimleri konuk edecek.