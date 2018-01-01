İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor

Bodrum sahillerinde yeni yıl yoğunluğu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yeni yılın ilk gününde, plajlarda ve kent merkezinde yoğunluk yaşandı

Bodrum sahillerinde yeni yıl yoğunluğu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yeni yılın ilk gününde, plajlarda ve ilçenin birçok bölgesinde turist yoğunluğu yaşanıyor.

Hava sıcaklığının 16, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Türkiye'nin gözde turistik ilçesi Bodrum'da, yazdan kalma bir gün yaşandı. Yeni yılı Bodrum'da karşılamak için yurdun birçok bölgesi ile yurt dışından gelen tatilciler, aileleriyle sahil kenarlarında vakit geçirdi.

Tatilciler, Kumbahçe Plajı başta olmak üzere, Paşatarlası, Gümbet, Bitez mahallelerinde kafe ve restoranlarda oturdu, sahil kenarlarında güneşlendi. Yabancı turistler de Bodrum Kalesi manzarasında oturarak güzel havanın keyfini çıkardı. Bodrum'da tatilini geçiren Çinli bir grup turist yeni yıla ilçede girmenin mutluluğunu yaşadı. Gruptakilerden Çai Lei, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'yi ziyaret amacıyla bir grup arkadaşıyla Çin'den geldiklerini söyledi.
 

"TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVDİK" 


Önce Kapadokya, ardından da Bodrum'a geldiklerini anlatan Çai Lei, "Bodrum'da bulunmaktan dolayı çok memnunuz. Türkiye'yi çok sevdik. Bodrum'dan sonra İstanbul'a geçeceğiz." diye konuştu.

Ailesi ve arkadaşlarıyla sahilde vakit geçiren Yağmur Güvenç Dağdeviren de ilçeye İstanbul'dan geldiklerini belirtti. Yeni yıla Bodrum'da girdiklerini ifade eden Dağdeviren, "Burada vakit geçirmek çok güzel. Yeni yılı burada kutladık. Çok eğlendik. İnşallah güzel bir yıl olur. Bodrum'da hava sıcaklığı İstanbul'a göre çok güzel. Biz de fırsatı değerlendirdik." dedi.

İlçeye Muğla'dan günübirlik gelen Hatice Kabasakal da sahilde vakit geçirmekten çok mutlu olduklarını söyledi. Kabasakal, Türkiye'nin çok farklı ve güzel bir ülke olduğunu ifade ederek aynı bölgede hem yazı hem de kışı yaşadıklarını sözlerine ekledi.
Turizmde 2018 hedefi 2014 rakamlarını yakalamak

Turizmde 2018 hedefi 2014 rakamlarını yakalamak
Suudi Arabistan'da KDV dönemi başladı

Suudi Arabistan'da KDV dönemi başladı
Taşerona kadro başvuruları yarın başlıyor (Taşerona kadro sınavında neler sorulacak?)

Taşerona kadro başvuruları yarın başlıyor (Taşerona kadro sınavında neler sorulacak?)
Venezuela'da asgari ücrete yüzde 40 zam

Venezuela'da asgari ücrete yüzde 40 zam
İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 9 arttı

İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 9 arttı
2018 yılı işsizlik maaşı belli oldu

2018 yılı işsizlik maaşı belli oldu
Samsun'da Milli Piyango büyük ikramiye heyecanı (Büyük ikramiye kime çıktı?)

Samsun'da Milli Piyango büyük ikramiye heyecanı (Büyük ikramiye kime çıktı?)
Diyanet'ten bir Bitcoin açıklaması daha! Bitcoin caiz mi?

Diyanet'ten bir Bitcoin açıklaması daha! Bitcoin caiz mi?
ÖTV limitlerinde flaş değişiklik!

ÖTV limitlerinde flaş değişiklik!
2018 yılı gelir vergisi tarifesi belli oldu

2018 yılı gelir vergisi tarifesi belli oldu
Ekmekte yeni dönem başladı

Ekmekte yeni dönem başladı