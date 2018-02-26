Bodrumlu süper babaanne: Fehime Özkan

ÖNCE ELİNİ ÖPTÜ SONRA MADALYASINI TAKTI

"KİMSE KORKMASIN, KOŞSUN, ATLASIN"

Erdinç Şahin

, özellikle uzun atlama ve 400 metredeki performanslarıyla ayakta alkışlandı. İki çocuk, beş torun sahibiveteran atlet,'nde 45 ilden 480 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonadaadına yarıştı. 75-79 yaş kategorisinde kadınlarda tek katılımcı olarak 60, 400 ve 200 metre ile uzun atlamada yarışan süper babaanne, 400 metrede (2.15.06) ve uzun atlamada (1.83) Türkiye rekorlarının sahibi oldu.Fehime Özkan'ın elini öperek kendisine kırdığı iki rekorun berat belgesini ve madalyalarını veren Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Aksu, "79 yaşındaki Fehime teyzemiz hem gençlere hem de profesyonel sporcularımıza örnek oluyor. Pistlerimizde bu yaşlarda çok daha fazla insanımızı görmek isteriz" dedi.Haftanın 5 günü antrenman yaptığını, günde ortalama 6-8 kilometre koştuğunu belirten, "Koştukça gençleşiyorum. En büyük isteğim benim yaşlarımda koşan sporcu sayısının artması. Kimse korkmasın, koşsun, atlasın. Koştukça sağlığımın daha iyi olduğunu hissediyorum. Hedefim Mart ayında yapılacak Balkan ve Avrupa Masterler şampiyonalarında altın madalya kazanmak" diye konuştu.