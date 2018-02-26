Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Bodrumlu süper babaanne: Fehime Özkan

İstanbul'da geçtiğimiz hafta sonunda düzenlenen Türkiye Masterlar Salon Atletizm Şampiyonası'na kendi yaş kategorisinde tek atlet olarak katılan 79 yaşındaki Fehime Özkan, iki gün süren organizasyonda çıktığı 4 yarışmada 4 altın madalya kazanırken, 2 de Türkiye rekoru kırdı.
 

26 Şubat 2018, Pazartesi 16:29
Bodrumlu süper babaanne: Fehime Özkan
Fehime nine, özellikle uzun atlama ve 400 metredeki performanslarıyla ayakta alkışlandı. İki çocuk, beş torun sahibi Bodrumlu veteran atlet, Sinan Erdem Spor Kompleksi'nde 45 ilden 480 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonada İzmir Atletizm Spor Kulübü (İZAK) adına yarıştı. 75-79 yaş kategorisinde kadınlarda tek katılımcı olarak 60, 400 ve 200 metre ile uzun atlamada yarışan süper babaanne, 400 metrede (2.15.06) ve uzun atlamada (1.83) Türkiye rekorlarının sahibi oldu. 
 

ÖNCE ELİNİ ÖPTÜ SONRA MADALYASINI TAKTI


Fehime Özkan'ın elini öperek kendisine kırdığı iki rekorun berat belgesini ve madalyalarını veren Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Aksu, "79 yaşındaki Fehime teyzemiz hem gençlere hem de profesyonel sporcularımıza örnek oluyor. Pistlerimizde bu yaşlarda çok daha fazla insanımızı görmek isteriz" dedi. 


 

"KİMSE KORKMASIN, KOŞSUN, ATLASIN"


Haftanın 5 günü antrenman yaptığını, günde ortalama 6-8 kilometre koştuğunu belirten Fehime Özkan, "Koştukça gençleşiyorum. En büyük isteğim benim yaşlarımda koşan sporcu sayısının artması. Kimse korkmasın, koşsun, atlasın. Koştukça sağlığımın daha iyi olduğunu hissediyorum. Hedefim Mart ayında yapılacak Balkan ve Avrupa Masterler şampiyonalarında altın madalya kazanmak" diye konuştu.
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Gary Medel: 1 Yer çekimi: 0

Gary Medel: 1 Yer çekimi: 0
Beşiktaşlı yöneticiden flaş sözler: Fenerbahçe'nin 3 tane yiyip gitmesi mucize!

Beşiktaşlı yöneticiden flaş sözler: Fenerbahçe'nin 3 tane yiyip gitmesi mucize!
Putin'in seçim taktiğini İngilizler açığa çıkardı!

Putin'in seçim taktiğini İngilizler açığa çıkardı!
Fernando için hedef belirlendi: Kadıköy'de yüzde 100

Fernando için hedef belirlendi: Kadıköy'de yüzde 100
Barcelona'nın yıldızı Philippe Coutinho hakkında dev iddia!

Barcelona'nın yıldızı Philippe Coutinho hakkında dev iddia!
Trivela nedir? Ricardo Quaresma'nın en iyi trivela golleri

Trivela nedir? Ricardo Quaresma'nın en iyi trivela golleri
Denizlispor, mucizeye doğru ilerliyor

Denizlispor, mucizeye doğru ilerliyor
Cenk Tosun yoksa, Babel de yok !

Cenk Tosun yoksa, Babel de yok !
Aykut Kocaman ve Şenol Güneş'e ceza çıkmayacak

Aykut Kocaman ve Şenol Güneş'e ceza çıkmayacak
Kupada yarı final zamanı

Kupada yarı final zamanı
Manchester Unitedlı Anthony Martial'e dev talip!

Manchester Unitedlı Anthony Martial'e dev talip!