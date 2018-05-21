İstanbul Boğazı'ndan platform gemisi geçişi nedeniyle Şehir Hatları seferleri geçici olarak iptal edildi. Geminin geçişinin ardından seferler yeniden başladı. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız, Platform gemisi geçişi nedeniyle, Eminönü-Kadıköy, Karaköy-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy, Eminönü-Üsküdar seferlerimiz geçici olarak iptal edilmiştir" denildi.