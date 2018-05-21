Boğaz'da hat seferleri yeniden başladı
Boğaz'dan platform gemisi geçişi nedeniyle şehir hatları seferleri geçici olarak iptal edilmişti. Seferler yeniden başladı.
İstanbul Boğazı'ndan platform gemisi geçişi nedeniyle Şehir Hatları seferleri geçici olarak iptal edildi. Geminin geçişinin ardından seferler yeniden başladı. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız, Platform gemisi geçişi nedeniyle, Eminönü-Kadıköy, Karaköy-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy, Eminönü-Üsküdar seferlerimiz geçici olarak iptal edilmiştir" denildi.