Boğaz'da hat seferleri yeniden başladı

Boğaz'dan platform gemisi geçişi nedeniyle şehir hatları seferleri geçici olarak iptal edilmişti. Seferler yeniden başladı.

21 Mayıs 2018, Pazartesi 09:58 Son Güncelleme: 21 Mayıs 2018, Pazartesi 10:42
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İstanbul Boğazı'ndan platform gemisi geçişi nedeniyle Şehir Hatları seferleri geçici olarak iptal edildi. Geminin geçişinin ardından seferler yeniden başladı. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız, Platform gemisi geçişi nedeniyle, Eminönü-Kadıköy, Karaköy-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy, Eminönü-Üsküdar seferlerimiz geçici olarak iptal edilmiştir" denildi.

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