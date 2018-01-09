15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

Boğaziçi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan: Eleştirilere açığız

Boğaziçi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, Boğaziçi Üniversiteliler Derneği'nin (BURA) 14. Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirileri sonrası çok konuşulan bir paylaşım yapmıştı

09 Ocak 2018, Salı 07:27
Boğaziçi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan: Eleştirilere açığız
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, önceki akşam üniversite sıralamalarıyla ilgili attığı tweet sonrası konuştu.

Prof. Dr. Özkan, “Ben attığım tweeti orada açıkladım, yani yaptığım konuşmada da üniversitenin ne kadar iyi bir yerde olduğunu söyledim. Benim tweetim bazıları tarafından Sayın Cumhurbaşkanına yanıt gibi algılanmış. Böyle bir amacım yoktu. Ama eleştirilere açığız, bu tür eleştiriler motive edici, teşvik edici, değerli buluyoruz. Bu eleştirilerden rahatsız olmadan, her zaman açık olmak lazım. Boğaziçi kültüründe de bu var. Her eleştiriye açık olacağız ki, iyi olmakla yetinmeyip, daha iyilerini yapabilir hale gelelim” dedi.

(Hürriyet)


NE OLMUŞTU?


Boğaziçi Üniversiteliler Derneği'nin (BURA) 14. Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Boğaziçi Üniversitesi bu milletin değerlerine yaslanamadığı için hedeflerine tam manasıyla ulaşamamıştır... Çünkü belli bir fikrin savunucusu olanlara kapıyı aç, belli bir fikrin savunucusu değilse ona kapıyı kapa. Bu mu özgürlük?" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çıkışının ardından Twitter'da 2018 US News & World Report’a göre Türkiye üniversiteleri sıralamasını paylaşmıştı.

Prof. Özkan’ın paylaştığı tweet’e göre Boğaziçi Üniversitesi dünyada 190’ıncı, Türkiye’deki üniversiteler arasında ise birinci sırada yer alıyor.

Rektör dün de şu tweeti attı: “Cumhurbaşkanımıza üniversitemizin başarılarını sunma fırsatı bulduk.”

Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan ünlü 16 kişi Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan ünlü 16 kişi
Erdoğan'dan 'Boğaziçi' çıkışına rektörden tweet'le cevap!Erdoğan'dan 'Boğaziçi' çıkışına rektörden tweet'le cevap!


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Kadavra skandalında yeni gelişme

Kadavra skandalında yeni gelişme
Zika virüsü Anadolu’ya yayılacak

Zika virüsü Anadolu’ya yayılacak
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan demokratik yarış çağrısı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan demokratik yarış çağrısı
Abdulkadir Selvi: Gizli tanık deşifre oldu

Abdulkadir Selvi: Gizli tanık deşifre oldu
MHP Lideri Devlet Bahçeli: Adayımız Erdoğan

MHP Lideri Devlet Bahçeli: Adayımız Erdoğan
UBER üyesi sürücülerden protesto

UBER üyesi sürücülerden protesto
AK Partili vekilden CHP'li belediye başkanına: Artistlik yapma

AK Partili vekilden CHP'li belediye başkanına: Artistlik yapma
İlber Ortaylı: 18 yaşındaki Türk çocuğu bir ahmaktır

İlber Ortaylı: 18 yaşındaki Türk çocuğu bir ahmaktır
Afyonkarahisar'da CHP kongresinde arbede

Afyonkarahisar'da CHP kongresinde arbede
İngiltere'de kabine değişikliğine gidildi

İngiltere'de kabine değişikliğine gidildi
Ceza alan FETÖ sanığı mahkemeyi tehdit etti

Ceza alan FETÖ sanığı mahkemeyi tehdit etti