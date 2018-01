Boğaziçi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan: Eleştirilere açığız

NE OLMUŞTU?

Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan ünlü 16 kişi

Erdoğan'dan 'Boğaziçi' çıkışına rektörden tweet'le cevap!

İdil Janet Demiray

, önceki akşam üniversite sıralamalarıyla ilgili attığı tweet sonrası konuştu.Prof. Dr. Özkan, “Ben attığım tweeti orada açıkladım, yani yaptığım konuşmada da üniversitenin ne kadar iyi bir yerde olduğunu söyledim. Benim tweetim bazıları tarafından Sayın Cumhurbaşkanına yanıt gibi algılanmış. Böyle bir amacım yoktu. Ama eleştirilere açığız, bu tür eleştiriler motive edici, teşvik edici, değerli buluyoruz. Bu eleştirilerden rahatsız olmadan, her zaman açık olmak lazım. Boğaziçi kültüründe de bu var. Her eleştiriye açık olacağız ki, iyi olmakla yetinmeyip, daha iyilerini yapabilir hale gelelim” dedi.(Hürriyet)Boğaziçi Üniversiteliler Derneği'nin (BURA) 14. Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Boğaziçi Üniversitesi bu milletin değerlerine yaslanamadığı için hedeflerine tam manasıyla ulaşamamıştır... Çünkü belli bir fikrin savunucusu olanlara kapıyı aç, belli bir fikrin savunucusu değilse ona kapıyı kapa. Bu mu özgürlük?" dedi.Boğaziçi Üniversitesi Rektörü de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çıkışının ardından Twitter'da 2018 US News & World Report’a göre Türkiye üniversiteleri sıralamasını paylaşmıştı.Prof. Özkan’ın paylaştığı tweet’e göre Boğaziçi Üniversitesi dünyada 190’ıncı, Türkiye’deki üniversiteler arasında ise birinci sırada yer alıyor.Rektör dün de şu tweeti attı: “Cumhurbaşkanımıza üniversitemizin başarılarını sunma fırsatı bulduk.”