Boğaziçi Üniversitesi’ne YÖK’ten 'Engelsiz Üniversite Ödülü'

“Boğaziçi Üniversitesi; “Eğitimde Erişim”, “Mekanda Erişim” ve “Sosyo-kültürel Faaliyetlerde Erişim” olmak üzere 3 kategoride “Engelsiz Üniversite 2018” ödülüne layık görüldü. Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü “Sosyo-kültürel Faaliyetlerde Erişim” kategorisinde; Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi de “Eğitimde Erişim”, “Mekanda Erişim” ve “Sosyo-kültürel Faaliyetlerde Erişim” alanlarında ödüle hak kazandı.





YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Necdet Ünüvar ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Mehmet Karabay’ın katılımıyla düzenlenen “Engelsiz Üniversite Ödülleri 2018” töreninde; Boğaziçi Üniversitesi adına ödülü Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Zeynep Atay aldı.



