Bogdan Bogdanovic MVP oldu, Dünya Karması fark attı

Erdinç Şahin

hafta sonu heyecanı start alırken yükselen yıldızlar maçında'nı 155-124'lük skorla farklı mağlup etti.'in çaylağı, eskiise karşılaşmanın'si oldu.Bogdanovic, karşılaşmayı 26 sayı, 4 ribaunt, 6 asist ile tamamlarken üç sayı çizgisinin gerisinden 13'de 7 ile oynadı veödülünün sahibi oldu.Karşılaşmada diğer öne çıkan performanslar ise; Jamal Murray 21 sayı, Buddy Hield 29 sayı, Dario Saric 19 sayı, Jaylen Brown 35 ayı, Kyle Kuzma 20 sayı şeklinde oluştu.All-Star hafta sonunda heyecan yarın gerçekleşecek olan yetenek yarışması, üç sayı yarışması ve smaç yarışmasıyla devam edecek.