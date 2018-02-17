Bogdan Bogdanovic MVP oldu, Dünya Karması fark attı

NBA'de All-Star
hafta sonu heyecanı start alırken yükselen yıldızlar maçında Dünya Karması, ABD Karması
'nı 155-124'lük skorla farklı mağlup etti.
Sacramento Kings
'in çaylağı, eski Fenerbahçe Doğuş'lu Bogdan Bogdanovic
ise karşılaşmanın MVP
'si oldu.
Bogdanovic, karşılaşmayı 26 sayı, 4 ribaunt, 6 asist ile tamamlarken üç sayı çizgisinin gerisinden 13'de 7 ile oynadı ve MVP
ödülünün sahibi oldu.
Karşılaşmada diğer öne çıkan performanslar ise; Jamal Murray 21 sayı, Buddy Hield 29 sayı, Dario Saric 19 sayı, Jaylen Brown 35 ayı, Kyle Kuzma 20 sayı şeklinde oluştu.
All-Star hafta sonunda heyecan yarın gerçekleşecek olan yetenek yarışması, üç sayı yarışması ve smaç yarışmasıyla devam edecek.
Erdinç Şahin