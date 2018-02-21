Bogdan Stancu, Romanya Milli Takımı'nı bıraktı

"İKİ KULVARI KALDIRAMIYORUM"

Erdinç Şahin

Rumen basınında yer alan habere göre; 30 yaşındaki oyuncu bu kararını yazılı olarak'na iletti. Daum döneminde de milli takımı bırakmak istediğini dile getirensonrasında ikna edilerek devam kararı almıştı.Ancak ocak ayında Antalya'da milli takımın yeni hocası Cosmin Contra ile bir araya gelen Stancu kesin kararını ona da bildirdi. Bursasporlu oyuncunun bu kararında yaşının ve iki kulvarı kaldıracak fizik gücü olmamasının etkisi olduğu konuşuluyor.formasını 53 kez giymiş ve 14 gol kaydetmişti.(Ajansspor)