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Bogdanovic, Kings'i tek başına sırtladı

NBA'de Sacramento Kings'te eski Fenerbahçeli basketbolcu Bogdan Bogdanovic, New York Knicks'i 102-99 yendikleri mücadelede 22 sayıyla takımının en skoreri oldu. Milwaukee Bucks, Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz'ı kadrosunda bulunduran Philadelphia 76ers'ı 118-110 mağlup etti.
 

Bogdanovic, Kings'i tek başına sırtladı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, milli oyuncular Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz'ı kadrosunda bulunduran Philadelphia 76ers'ı 118-110 yendi.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Bucks, yıldız basketbolcusu Giannis Antetokounmpo'nun 35 sayı, 9 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma, 1 blokla oynadığı maçta 76ers'ı 118-110 mağlup etti.

Dört maç sonra kazanarak 34. galibiyetini alan ev sahibi Bucks'ta Eric Bledsoe 22, Jabari Parker 13, Tyler Zeller ve John Henson 11'er sayı attı.

Bu sezon 28. yenilgisini yaşayan 76ers'ta Dario Saric 25, Joel Embiid 19, JJ Redick 17 sayı kaydetti. Furkan Korkmaz'ın forma giymediği maçta 18 dakika süre alan Ersan İlyasova ise 7 sayı, 3 ribaunt, 1 asistle oynadı.
 

BOGDAN'DAN 22 SAYI


New York Knicks'i 102-99 yenen Sacramento Kings'te takımın en skoreri olan eski Fenerbahçeli basketbolcu Bogdan Bogdanovic, 22 sayı, 7 asistle galibiyette ön plana çıktı.

Sezonun 20. galibiyetini elde eden ev sahibi Kings'te Skal Labissiere 14, Buddy Hield, Kosta Koufos ve Justin Jackson 12'şer sayı buldu.

Art arda 4. olmak üzere 40. mağlubiyetini yaşayan Knicks'te Tim Hardaway Jr 24, Kyle O'Quinn 14 sayı üretti.

NBA'e 7 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Atlanta Hawks-Phoenix Suns: 113-112
Toronto Raptors-Charlotte Hornets: 103-98
Washington Wizards-Indiana Pacers: 95-98
Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans: 109-126
Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers: 118-110
Los Angeles Clippers-Brooklyn Nets: 123-120
Sacramento Kings-New York Knicks: 102-99


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