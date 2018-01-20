Boğma harekatı

2. ORDU KOMUTANI YÖNETECEK



'OPERASYON YAPILACAK'



ÖSO'YA ALAN TEMİZLİĞİ



RUS ASKERİ ÇEKİLDİ



AZEZ'DE GÖVDE GÖSTERİSİ



AMERİKA YİNE KARŞI ÇIKTI



TERÖR ÖRGÜTÜ DE TAKVİYE YAPIYOR

AFAD SINIRA ÇADIR KURUYOR



MALİYETİ BÜYÜK OLUR

İdil Janet Demiray

ileönceki gün Moskova’ya giderek “Terör örgütü PYD’nin kontrolündeki Afrin’i vuracağız. Siz karışmayın” mesajı vermişti. Rusya’nın Afrin’den askerlerini çektiği iddia edildi. Afrin’e 22 kilometre uzaklıktaki Azez’e ek kuvvet gönderen Özgür Suriye Ordusu da Türkiye’den ‘Hücum’ emri bekliyor.Korgeneralkomutasındaki iki komando tugayı da’i kuşatıp PYD’den temizlemek için tüm hazırlıklarını tamamladı. Türk Topçusu dün Reyhanlı, Hassa ve Kırıkhan ilçelerindeki hudut karakollarından Afrin’deki PYD mevzilerini aralıksız vurdu. PYD, Şanlıurfa’nın karşısındaki Tel Abyad’a yığınak yaptı. Bölgeye bin terörist geldi.Hatay ve Kilis sınırında bulunan Halep’in Afrin ilçesi, 2012’den beri terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG’nin denetiminde. Türkiye’ye sık sık taciz ateşlerinin yaşandığı bölge, Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Kürt koridoru için de anahtar niteliğinde. Türkiye’nin Afrin’i temizlemek için yaptığı hazırlıklar tamamlandı. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, “Bu operasyon yapılacak. Terör örgütü oradan temizlenecek” dedi.Harekatta Türk askeri ile birlikte savaşacak Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri dün Fırat Kalkanı Harekatı’nda ele geçirilen Bab ve Çobanbey’den (Rai) alınarak Kilis’e getirildi. Oradan da 20 otobüsle Hatay’daki birliklere gönderildi. Türk topçusu ve zırhlı birlikler, ÖSO birliklerine alan temizliği yapacak. Fırat Kalkanı Harekatı’nda DEAŞ’ı kuzeyden güneye ‘süpüren’ TSK, Afrin’de ise ‘kuşatma harekâtı’ uygulayacak. Afrin’deki teröristler kuzey, güney, doğu ve batıdan (Kilis, Hatay, Azez, Tel Rıfat, İdlib) kuşatılacak. Kent merkezindeki teröristler ise özel kuvvetler tarafından etkisiz hale getirilecek.Türkiye’nin Afrin’deki terör örgütü PYD/PKK hedeflerine yönelik harekatı için geri sayım sürerken, Kefer Cenne köyü yakınlarında konuşlu Rus askeri polisi bölgeden gruplar halinde ayrıldı. Afrin’den çıkan onlarca Rus askeri Beşar Esad rejiminin kontrolündeki Nubul ve Zehra beldelerine gitti. Rus askerlerinin bir kısmının ise halen Afrin’de bulunduğu belirtildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan önceki gün Moskova’ya giderek herekata ilişkin planları görüşmüştü.Afrin operasyonunun önemli merkezlerinden biri de 22 kilometre doğudaki Azez olacak. Farklı bölgelerden ÖSO güçleri takviye olarak Azez’e geldi. Üzerinde uçaksavar bulunan kamyonetlerle Azez’e giren ÖSO birlikleri, ellerinde Türk bayrakları ve bağlı oldukları grupların flamalarıyla konvoy oluşturup gövde gösterisi yaptı (yanda). ÖSO’cular daha sonra Afrin sınırındaki mevzilere gönderildi. ÖSO’ya bağlı gruplar harekat için elleri tetikte bekliyor. Zaman zaman karşı tarafa uyarı atışları yapılıyor.ABD Dışişleri Sözcüsü Afrin operasyonu için “Türkiye’yi böyle bir adım atmamaya çağırıyoruz. DeAŞ’a yoğunlaşılmalı” demişti. ABD Dışişleri dün bir açıklama daha yaptı, “Operasyon Suriye’nin istikrarına ve Türkiye’nin güvenliği endişelerine hizmet etmez” denildi.Türkiye’nin Afrin hazırlığına yönelik bir açıklama da Almanya’dan geldi. Dışişleri Sözcüsü Rainer Breul, Türkiye’yi itidalli davranmaya çağırdı ve şöyle dedi: “Türkiye’nin, sınırında meşru menfaatleri olduğu da ortada. Bunlar Türkiye için büyük öneme sahip. Dikkate alınmalı.”Türkiye’nin operasyon sinyalinin ardından YPG, Afrin ve Münbiç’e takviye yaptı. Şu anda Münbiç ilçe merkezinde 2 bin, Afrin’de ise 13 bin YPG’li bulunduğu, örgütün bu sayıyı artırmak için her aileden birer kişiyi silah altına almaya çalıştığı, bunu kabul etmeyenlere para ve hapis cezası verdiği belirtildi. Ayrıca örgütün Tel Abyad’da, Türkiye sınırındaki gözlem noktalarını 1000 teröristle takviye ettiği öğrenildi.Hatay’ın Hassa ilçesinde AFAD ekipleri, Suriye sınırında dev sahra çadırları kurdu. Çevresine de üzerinde AFAD yazılı konteynırlar yerleştirildi. Çadırların hangi amaçla kullanılacağı açıklanmadı.CHP lideri Kılıçdaroğlu Afrin operasyonuna ilişkin uyarılarda bulundu. Kılıçdaroğlu, “Hiçbir devlet sınırlarında terör örgütü istemez. Ancak Afrin, El Bab gibi değil. El Bab’da uluslararası uzlaşma vardı. Önce diplomatik çözüm zorlanmalı. Hava desteği almadan girilecek bir Afrin büyük maliyetlere yol açar. Sayın Erdoğan eğer hava desteği almadan oraya asker sokacaksanız önce seni kefenle karşılayanları oraya gönder” dedi.