Bogota'da erkekler motosikletin arkasına binemeyecek

Nazlı Erdol

nda basına yaptığı açıklamada, motor hacmi 125 cc'nin üzerindeki motorsikletlerde, sürücünün arkasında bir erkeğin yolculuk yapmasını şehirdeki güvenlik önlemleri kapsamında yasaklayacaklarını duyurdu."Motosikletlerin halkın tercih ettiği çok kullanılan bir ulaşım aracı olduğu konusunda şüphemiz yok" ifadesini kullanan Penalosa, yasağın, birkaç ay boyunca uygulanacağını ve başkentin tamamında geçerli olacağını belirtti.Penalosa,sürücülerinin birçok vergiden muaf olduğunu, gişe ücreti ödemediğini ve plakalarına trafiğe çıkış kısıtlaması getirilmediğini hatırlatarak, belediyenin onları "her türlü desteklediğini" vurguladı.raporlarına göre,'da geçen yıl motosikletli hırsızlar 5 binin üzerindeyaptı. Hırsızlık ve kapkaçta sık sık motosikletlerin kullanıldığı ülkede, bazı kiralık katiller de kurbanlarını motosikletle takip edip öldürüyor.Başkentte uygulanacak "arkasında erkek taşıma yasağı" halihazırda ülkeninvekentlerinde de bulunuyor.şehrindeki yasak ise mahkeme kararıyla kaldırılmıştı.Yasak, ülke basınında yankı buldu.gazetesindeki haberde,kentinde 1997-2014 yılları arasında suikaste kurban giden 7 bin kişinin yarısının motosikletli katiller tarafından öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı.