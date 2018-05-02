Boğulduğunu sanıp yardım edenlere kızdı: Ne boğulması! Keyfimi kaçırdınız

Antalya Konyaaltı plajı açıklarında yüzen adamı boğuldu sanıp deniz polisine haber veren kişiler, polis tarafından kıyıya çıkarılan adamı fena kızdırdı: Boğulduğumu nereden çıkardınız? Ben her gün saatlerce yüzerim, keyfimi kaçırdınız

02 Mayıs 2018, Çarşamba 15:26
Boğulduğunu sanıp yardım edenlere kızdı: Ne boğulması! Keyfimi kaçırdınız
Antalya Konyaaltı Plajı açıklarında uzun süre kalan bir kişiyi görenler, boğulma tehlikesi geçirdiğini sanıp, polise haber verdi. Deniz polisinin sahile çıkardığı adını açıklamayan kişi, ihbarda bulunanlara "Boğulduğumu nereden çıkardınız? Ben her gün saatlerce yüzerim, keyfimi kaçırdınız" diyerek, tepki gösterdi.



Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde denize giren bir vatandaş, açılarak uzun süre kıyıya yaklaşmadı. Açıktaki kişiyi görenler, boğulma tehlikesi geçirdiğini düşünerek polise ve ilk yardım ekiplerine haber verdi. Bu sırada ilk yardım ekipleri sahilden, deniz polisi de açıkta çalışma başlattı. Denizde tarama yapan polis, açıkta yüzen vatandaşı sahile çıkardı.


 

'30 YILDIR AYNI YERDE YÜZERİM. NE BOĞULMASI!'


Boğulduğu sanılan kişi, ihbarı yapanlara tepki gösterdi. Adını söylemek istemeyen kişi, ihbarda bulunanlara, "Ben yardım istemedim. Sadece sırt üstü yüzüp, ters kulaç attım. 30 yıldır aynı bölgede yüzüyorum. Her gün saatlerce yüzerim. Niye ihbar ediyorsunuz? Keyfimi kaçırdınız. Boğulma diye bir şey yok. Rahat bırakın beni" diyerek kızdı. 


 

İHBAR EDENLERE 'GERİ ZEKÂLI' DEDİ


'Boğuluyor' ihbarı yapanlar için 'geri zekâlı' ifadesini kullanan diyen adama kızan çevredekiler, "İnsanlık yaptık, seni boğuldu sandık. Niye böyle konuşuyorsun?" karşılığını verince kısa süreli gerginlik yaşandı.


 


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