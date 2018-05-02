Boğulma tehlikesi geçirdiği sanıldı, yardım isteyenlere tepki gösterdi

Antalya Konyaaltı Plajı açıklarında uzun süre kalan bir kişiyi görenler, boğulma tehlikesi geçirdiğini sanıp, polise haber verdi. Deniz polisinin sahile çıkardığı adını açıklamayan kişi, ihbarda bulunanlara "Boğulduğumu nereden çıkardınız? Ben her gün saatlerce yüzerim, keyfimi kaçırdınız" diyerek, tepki gösterdi.

Boğulma tehlikesi geçirdiği sanıldı, yardım isteyenlere tepki gösterdi
Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denize giren bir vatandaş, açılarak uzun süre kıyıya yaklaşmadı. Açıktaki kişiyi görenler, boğulma tehlikesi geçirdiğini düşünerek polise ve ilk yardım ekiplerine haber verdi. Bu sırada ilk yardım ekipleri sahilden, deniz polisi de açıkta çalışma başlattı. Denizde tarama yapan polis, açıkta yüzen vatandaşı sahile çıkardı.
Boğulduğu sanılan kişi, ihbarı yapanlara tepki gösterdi. Adını söylemek istemeyen kişi, "Boğulduğumu nereden çıkardınız? Ben her gün saatlerce yüzerim. Niye ihbar ediyorsunuz? Keyfimi kaçırdınız. Rahat bırakın beni" diyerek tepki gösterdi.

Bu sözler üzerine vatandaşlar da "İnsanlık yaptık, seni boğuldu sandık. Niye böyle konuşuyorsun?" karşılığını verince kısa süreli gerginlik yaşandı.

DHA


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