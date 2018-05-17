Bohemian Rhapsody adlı filmin teaserı yayınlandı

Başrolünde kimin oynayacağı uzun bir süre tartışılan ve Freddie Mercury'nin hayatını anlatan Bohemian Rhapsody filminde nihayet sona geliniyor. Dünyada 2 Kasım'da gösterime girecek olan filmin başrolünde Rami Malek yer alıyor. Ben Hardy, Gwylim Lee gibi oyuncuların da yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Bryan Singer yer alıyor.

İşte Bohemian Rhapshody filminin yayınlanan ilk teaserı...



