Bölge bölge ilk yarıda Fenerbahçe

DEFANSIN DİREĞİ NEUSTADTER

RAKİPSİZ VALBUENA

FENERBAHÇE'DE FORVET ADETA REVİR

Erdinç Şahin

Fenerbahçe'nin kalecileri ele alındığında, uzun yıllardır Sarı-Lacivertlilerin file bekçisi ve kaptanı olarak görev yapanbu sezonun ilk devresinde 13 karşılaşmada kaleyi korudu.Sezon başı İspanya'nın Malaga takımından transfer edilenile forma rekabeti içinde olan tecrübeli eldiven son maçlarda teknik direktörtercih ettiği isim oldu.Sezonun ilk resmi maçı olanmaçlarında kaleyi koruyanyediği hatalı gollerden sonra bir sonraki turda görevialdı.UEFA Avrupa Ligi Play-Off Tur'unda Vardar'a karşı forma giyen Kameni de hatalı goller yiyince Fenerbahçe turu, Kamerunlu kaleci de ilk 11 şansını kaybetti. Avrupa'dan elenen Fenerbahçe lige konsantre olurken, Süper Lig'in ilk dört karşılaşmasında kaleyi Volkan Demirel korudu. Fakat milli kalecinin formsuzluğu ve alınan kötü sonuçlar Kameni'nin tekrar görevi devralmasını sağladı. Kamerunlu file bekçisi üst üste 6 maç kaleyi korurken, Beşiktaş ve Galatasaray maçları olmak üzere iki derbide görev aldı. Fenerbahçe'nin kırılma noktası olarak görülen Osmanlıspor maçında tekrar kaleye geçen Volkan Demirel ilk yarının sonuna kadar ligde kimseye forma vermedi.Fenerbahçe'nin defans hattına sezon öncesi iki transfer yapıldı. Bu isimler Luis Neto ve Mauricio Isla. Isla'nın sağ bekte yaşanılan sıkıntıya çare olacağı düşünülürken, Şili futbolcu 19 karşılaşmada görev yaptı. İlk yarının son haftalarında formayı Şener Özbayraklı'ya kaptıran Isla, Konyaspor karşılaşmasında cezalı olan Şener'in yerinde ilk 11'de sahaya çıkıp, görev aldığı maç sayısını 19'a çıkardı. Fenerbahçe'nin defans hattında en çok görev alan isim ise Roman Neustadter oldu. Rus futbolcu 20 karşılaşmada sarı lacivertli formayı giydi. Neustadter ve Isla'dan sonra defansta Hasan Ali ve Skrtel 14 kez, İsmail Köybaşı ve Hasan Ali Kaldırım ise 12'şer kez forma giydi.Sarı lacivertlilerde sezon öncesi en çok takviye yapılan mevki orta sahada oldu. Bu bölgeye Valbuena, Dirar, Guiliano ve Mehmet Ekici gibi futbolcular transfer edilirken, orta sahada ve takımda en çok görev alan isim Fransız Mathieu Valbuena oldu. Takıma yıldız transfer olarak katılan Valbuena 22 maçta görev alırken, bir diğer yeni transfer Nabil Dirar 20 kez Fenerbahçe formasını giydi. Trabzonspor'dan transfer edilen, fakat sakatlıklardan bir türlü başını kaldıramayan Mehmet Ekici sadece 5 karşılaşmada görev aldı. Takıma en son katılan isimlerden olsa da Brezilyalı orta saha Guiliano 16 kez görev alırken, teknik direktör Aykut Kocaman'ın en güvendiği isimlerden oldu.Yıllardır forvet pozisyonunda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe bu sezon öncesi 2 golcü oyuncu kadrosuna kattı. İspanyol Soldado ve Tottenham'dan kiralanan Hollandalı golcü futbolcu Jenssen ile kadrosunu güçlendiren sarı lacivertliler yaşanılan sakatlıklardan dolayı hücum hattını bir türlü oturtamadı. İspanyol forvet Soldado 13'ü lig, 2'si Avrupa Ligi karşılaşması olmak üzere toplamda 15 karşılaşmada forma giydi. Bir diğer forvet Jannsen ise Soldado'dan maç olarak daha az karşılaşmada görev alsa da 12 karşılaşmada 845 dakika sahada kaldı. Soldado ise bu rakam 590 dakika. Yani transfer forvet oyuncularının yanı sıra kadroda bulunan diğer forvetler Robin van Persie, Fernandao ve Ahmethan Köse'nin oynadıkları maç sayılarının toplamı Soldado'ya ancak yetişiyor. Hollandalı Persie 4 maç, Brezilyalı Fernandao 4 maç, genç yetenek Ahmet Köse ise 7 karşılaşmada görev yaptı. Robin van Persie bu sezon henüz skora katkı yapamazken, Fernandao 2 kez, Ahmethan ise 1 kez fileleri havalandırdı.