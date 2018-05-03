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Bolu art arda 2 depremle sallandı

Bolu'da sabaha karşı iki dakika arayla 3.8 ve 4.0 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldi. Depremlerde can ve mal kaybı olmadı

03 Mayıs 2018, Perşembe 10:15
Bolu art arda 2 depremle sallandı
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı’nın verilerine göre, saat 05.30’da merkez üssü Bolu olan 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7.1 kilometre derinliğinde olan bu depremden 2 dakika sonra bu kez bölge 4.0 büyüklüğünde depremle sallandı. Bu depremin derinliği de 9.45 kilometre olarak ölçüldü. Depremlerde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise ilk depremin büyüklüğünü 3.9, merkez üssünü ise Yeşilçele Köyü olarak saptadı. Enstitü, ikinci depremin büyüklüğünü de 3.8, merkez üsünü ise Çukurören Köyü olarak açıkladı.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)


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