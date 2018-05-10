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Bolu'da kaçak silah alışverişine suçüstü operasyon

Bolu’da yol üzerinde silah alışverişi yaptıkları esnada polis tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi

Bolu'da kaçak silah alışverişine suçüstü operasyon
Bolu'da polis, E.K. (38) ve M.S.D.'nin (35)  Düzce’den gelerek M.A. (48) ile yasa dışı silah ticareti yapacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Şahısların silah alışverişi yapacakları yere operasyon düzenleyen polisler, park halindeki otomobil içerisinde bulunan E.K., M.S.D. ve M.A.’yı gözaltına aldı.

Araçta ve şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca ve 14 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Polisin yasa dışı silah ticareti yaptıkları belirlenen şahıslara ait Bolu’da 2, Düzce’de 4 olmak üzere toplam 6 adrese yaptıkları eş zamanlı operasyonda ise 198 adet tabanca fişeği, 3 adet tabanca şarjörü ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 
 


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