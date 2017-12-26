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Bolu'da kadın, kocasının arkadaşının satırlı saldırısına uğradı!

Bolu’da apartmana girdiği sırada kocasının arkadaşının satırlı saldırısına uğrayan kadın yaralandı

26 Aralık 2017, Salı 17:01
Bolu'da kadın, kocasının arkadaşının satırlı saldırısına uğradı!
Geçen hafta Aktaş Mahallesi’ndeki bir apartmanda ikamet A.K.’ye (40) apartman girişinde kendisini takip eden bir kişi satırla saldırdı.

Şüpheli, apartman sakinlerinin sesleri duyarak çıkması üzerine olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, apartmanda bulunan güvenlik kameralarını inceledi.
 

KISA SÜREDE YAKALANDI


 Ankara’ya gittiğini belirlenen şüpheli İ.P. (32), polis tarafından adresinde gözaltına alındı. Yapılan ilk sorgusunda saldırı esnasında evin yakınında bulunan bir araçta beklediği iddia edilen A.K.’nin eşi E.K’nin de (48) bulunduğunu söylemesi üzerine ekipler, E.K.’yi de Ankara’da gözaltına alarak Bolu’ya getirdi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Öte yandan, A.K. ile E.K.’nin boşanma aşamasında oldukları ve ayrı yaşadıkları öğrenildi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA


Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, ellerinde poşetlerle apartmana girmeye çalışan A.K.’ye şüpheli İ.P.’nin peşinden gelerek satırla vurmaya çalışması yer alıyor. Kadının apartmanın içine girdiğinde de satırı savurmaya devam eden şüphelinin, apartmandan birkaç kişinin çıkması üzerine hızla uzaklaşması ve yaralanan kadına komşularının yardım etmesi kayıtlara yansıdı.

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