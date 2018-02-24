Bolu'da kuzenlerin arazi kavgası kanlı bitti: 4 ölü

Bolu'da kuzenler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

24 Şubat 2018, Cumartesi 19:34
Bolu'da kuzenlerin arazi kavgası kanlı bitti: 4 ölü
Olay, saat 16.00 sıralarında, Seben’in Çeltikdere köyünde meydana geldi. İddiaya göre, köyde oturan O.B. ile kuzeni Ayhan Büyüktopaç arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle O.B. yanında getirdiği tüfek ile Büyüktopaç Ailesi’ne ateş açtı.



Saçmaların isabet ettiği Ayhan, Taşkın, Emine ve Zekiye Büyüktopaç olay yerinde yaşamını yitirdi.

Soner ve Mehmet Büyüktopaç ise ağır yaralandı. Yaralılar, çağrılan 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu’da bulunan hastanelere kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI


Olayın ardından jandarmaya teslim olan O.B. gözaltına alındı. O.B.’nin de çıkan kavga sonucu vücuduna aldığı sopa darbeleri ile yaralandığı öğrenildi.

Seben Kaymakamı İdil Özdemir köye gelerek yaşanan katliamla ilgili bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.​


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