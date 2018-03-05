Bolu'da müdür amire ceza kesti

İYİ BİR DERS OLDU

İdil Janet Demiray

Bolu Emniyet Müdürlüğü'nde Trafik Ekipler Amiri olarak görev yapan Mehmet Aslı, hafta sonu özel otomobiliyle Borazanlar Mahallesi'ndeki Hürriyet Caddesi'nde seyrederken, Endüstri Meslek Lisesi yakınlarında ters yola girdi. Ancak bu sırada Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Aydın Aksoy da bölgede devriye geziyordu.Şans eseri Aslı, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Koruma Şube Müdürlüğü, Polisevi Şube Müdürlüğü ve Mengen İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden sorumlu olan Aydın Aksoy ile karşılaştı. Trafik kurallarını denetlemekle yükümlü kendisine bağlı amirin kuralları ihlal ettiğini gören Aydın Aksoy, hemen görevini yerine getirerek, telsiz anonsuyla bölgeye yakın trafik ekiplerine talimat vererek, Mehmet Aslı'nın özel otomobilinin plakasını bildirdi ve "Trafik kurallarına uymamak" suçundan ceza kesilmesini istedi. Ekipler de emri yerine getirerek, kendi amirleri olan Mehmet Aslı'nın aracının plakasına 108 TL'lik cezai kesti.Durum Mehmet Aslı'ya bildirildi. Kurullara uymadığı için, karşılığında haklı olarak cezayı yediğini söyleyen Mehmet Aslı, "Bu benim için iyi bir ders oldu. Müdürümüz olması gerekeni yapmıştır" dedi.(Sabah)