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Bolu'da okullar tatil edildi

Sıcak geçen ocak ayında hava sıcakları yavaş yavaş düşmeye başladı. Birçok ilde yoğun kar yağışı etkili oluyor

18 Ocak 2018, Perşembe 19:56
Bolu'da okullar tatil edildi
Batı bölgelerde etkisini sürdüren fırtına ve yağış etkisini sürdürüyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada İstanbul için sıcaklıkların hafta sonu itibariyle yükseleceği ancak yeni haftayla birlikte kar yağışının İstanbul'da etkili olacağı uyarısı yapıldı.

Ayrıca yurdun birçok şehrinden öğrencileri sevindiren kar tatili haberleri geliyor.

BOLU


Bolu'da yoğun kar yağışı etkili olurken, ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. Engelli ve hamile kamu görevlileri de yarın idari izinli sayılacak.


VALİLİĞİN AÇIKLAMASI:


Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Bolu ili genelinde ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim faaliyetlerinin 19 Ocak Cuma günü tatil edilmesine karar verilmiştir.

Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevlileri 19 Ocak Cuma günü idari izinli sayılacaktır" denildi.


 

YOĞUN KAR YAĞIŞI


Yoğun kar yağışı D-100 kara yolunun Bolu kesiminde bulunan Abant Kavşağı ve Seymenler, Düzce kesiminde ise Bakacak, Bıçkıyanı, Heyelan ve Karanlıkdere ile otoyolun Bolu Dağı Tüneli ile viyadükler mevkisinde etkili oluyor.


BUGÜN EĞİTİME ARA VEREN İLLER


ADIYAMAN


Adıyaman’ın Gerger ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullar, kar yağışı nedeniyle bugün için 1 gün tatil edilmişti.


SİİRT


Siirt'in Pervari Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, etkili kar yağışı nedeniyle bugün okullar tatil edildi. 

ISPARTA


Isparta Keçiborlu'da dün akşam başlayan kar yağışı nedeniyle olası olumsuzluklara karşı bugün eğitim öğretim yapılamadı.


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