Bolu'da okullar tatil edildi

BOLU



VALİLİĞİN AÇIKLAMASI:

YOĞUN KAR YAĞIŞI



BUGÜN EĞİTİME ARA VEREN İLLER





ADIYAMAN



SİİRT

ISPARTA

Gizem Yetil

Batı bölgelerde etkisini sürdüren fırtına ve yağış etkisini sürdürüyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada İstanbul için sıcaklıkların hafta sonu itibariyle yükseleceği ancak yeni haftayla birlikte kar yağışının İstanbul'da etkili olacağı uyarısı yapıldı.Ayrıca yurdun birçok şehrinden öğrencileri sevindiren kar tatili haberleri geliyor.Bolu'da yoğun kar yağışı etkili olurken, ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. Engelli ve hamile kamu görevlileri de yarın idari izinli sayılacak.Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Bolu ili genelinde ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim faaliyetlerinin 19 Ocak Cuma günü tatil edilmesine karar verilmiştir.Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevlileri 19 Ocak Cuma günü idari izinli sayılacaktır" denildi.Yoğun kar yağışı D-100 kara yolunun Bolu kesiminde bulunan Abant Kavşağı ve Seymenler, Düzce kesiminde ise Bakacak, Bıçkıyanı, Heyelan ve Karanlıkdere ile otoyolun Bolu Dağı Tüneli ile viyadükler mevkisinde etkili oluyor.Adıyaman’ın Gerger ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullar, kar yağışı nedeniyle bugün için 1 gün tatil edilmişti.Siirt'in Pervari Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, etkili kar yağışı nedeniyle bugün okullar tatil edildi.Isparta Keçiborlu'da dün akşam başlayan kar yağışı nedeniyle olası olumsuzluklara karşı bugün eğitim öğretim yapılamadı.