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Bolu'da şap alarmı! Hayvan pazarları kapatıldı

Bolu’da, bir vatandaşa ait hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle il genelinde tedbir amaçlı hayvan pazarları kapatıldı

23 Şubat 2018, Cuma 17:34
Bolu'da şap alarmı! Hayvan pazarları kapatıldı
Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Ilıcakınık Köyü’nde yaşayan bir vatandaşın büyükbaş hayvanlarında görülen şap hastalığı nedeniyle il genelindeki hayvan pazarları Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü kararı ile 23.02.2018 tarihinden itibaren ikinci bir duyuru yapılana kadar kapatıldı. 

BELEDİYE İLAÇLAMA YAPTI

Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince her gün onlarca büyükbaş ve küçükbaş hayvan alım-satımının gerçekleştiği hayvan pazarında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, yapılan çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, halk ve hayvan sağlığına yönelik faaliyetlerin aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, köylere yönelik çalışmalar kapsamında da 15 köyde ahırlarda şerit uygulaması yapıldığını, diğer köyler için çalışmaların devam ettiğini belirtti. 

İHA


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