Bolu'da şap alarmı! Hayvan pazarları kapatıldı

Büşra Kamış

Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Ilıcakınık Köyü’nde yaşayan bir vatandaşın büyükbaş hayvanlarında görülen şap hastalığı nedeniyle il genelindeki hayvan pazarları Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü kararı ile 23.02.2018 tarihinden itibaren ikinci bir duyuru yapılana kadar kapatıldı.Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince her gün onlarca büyükbaş ve küçükbaş hayvan alım-satımının gerçekleştiği hayvan pazarında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, yapılan çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, halk ve hayvan sağlığına yönelik faaliyetlerin aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, köylere yönelik çalışmalar kapsamında da 15 köyde ahırlarda şerit uygulaması yapıldığını, diğer köyler için çalışmaların devam ettiğini belirtti.