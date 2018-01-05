Bolu’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

OTOYOLDA TRAFİK AKSADI

Mine Bozkurt

D-100 Karayolu’nda seyredenUzay Teknolojileri Enstitüsü Müdürü Lokman Kuzu’nun kullandığı otomobil ile Turgut Kayacan yönetimindeki otomobil, Çaydurt Kavşağı yakınında çarpıştı.Otomobiller, çarpışmanın ardından kavşakta bekleyen Hüseyin Çelik idaresindeki TIR'a çarptı. Kazada, otomobillerin sürücüleri ile Kuzu’nun kullandığı otomobilde bulunan Ömer Faruk Keser yaralandı.Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre aksadı.