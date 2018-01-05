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Bolu’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Bolu’da meydana gelen trafik kazasında, aralarında TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Lokman Kuzu’nun da bulunduğu 3 kişi yaralandı

Bolu’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
D-100 Karayolu’nda seyreden TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Enstitüsü Müdürü Lokman Kuzu’nun kullandığı otomobil ile Turgut Kayacan yönetimindeki otomobil, Çaydurt Kavşağı yakınında çarpıştı.

Otomobiller, çarpışmanın ardından kavşakta bekleyen Hüseyin Çelik idaresindeki  TIR'a çarptı. Kazada, otomobillerin sürücüleri ile Kuzu’nun kullandığı otomobilde bulunan Ömer Faruk Keser yaralandı.

OTOYOLDA TRAFİK AKSADI


Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre aksadı.


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