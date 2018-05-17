Bolu merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

Bolu merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 3 kadın tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Bolu, İstanbul, Ankara ve Eskişehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınan ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen, dün adliyeye çıkartılan 14 şüpheliden 8'inin işlemleri tamamladı.

Savcılık ifadesinin ardından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilen Şeyma Bilgin, Gülsen Aydın ve Hümeyra Taşkın Şenel tutuklandı, E.Ç, H.A, A.B, S.K. ve H.Ö. yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bolu merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.