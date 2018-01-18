Bolu ve Karaman'da okullar tatil edildi

BOLU



VALİLİĞİN AÇIKLAMASI:

KARAMAN

YOĞUN KAR YAĞIŞI

Gizem Yetil

Batı bölgelerde etkisini sürdüren fırtına ve yağış etkisini sürdürüyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada İstanbul için sıcaklıkların hafta sonu itibariyle yükseleceği ancak yeni haftayla birlikte kar yağışının İstanbul'da etkili olacağı uyarısı yapıldı.Ayrıca yurdun birçok şehrinden öğrencileri sevindiren kar tatili haberleri geliyor.Bolu'da yoğun kar yağışı etkili olurken, ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. Engelli ve hamile kamu görevlileri de yarın idari izinli sayılacak.Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Bolu ili genelinde ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim faaliyetlerinin 19 Ocak Cuma günü tatil edilmesine karar verilmiştir.Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevlileri 19 Ocak Cuma günü idari izinli sayılacaktır" denildi.Karaman’da yoğun kar yağışı nedeniyle taşıma kapsamındaki öğrencilerin eğitimine yarın için ara verildiği bildirildi.Karaman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “Karaman’da görülen yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve merkeze bağlı taşıma kapsamındaki öğrencilerin eğitimine 19 Ocak 2018 Cuma günü ara verilmiştir. Öğrencilerimiz Cuma günü izinli sayılacaktır” denildi.Yoğun kar yağışı D-100 kara yolunun Bolu kesiminde bulunan Abant Kavşağı ve Seymenler, Düzce kesiminde ise Bakacak, Bıçkıyanı, Heyelan ve Karanlıkdere ile otoyolun Bolu Dağı Tüneli ile viyadükler mevkisinde etkili oluyor.