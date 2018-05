Bolu Kültür Mahallesi'nde oturan A.A. (49) isimli kadına telefonla ulaşan B.Y., kendisini polis olarak tanıttı. B.Y., adının suça karıştığı yalanını söylediği A.A.'dan, soruşturma kapsamında evindeki altınları incelenmek üzere vermesini istedi. Panikleyen kadın, evde bulunan 25 bin lira değerindeki altınları evinin yakınlarındaki sokakta buluştuğu B.Y.'ye verdi. A.A., daha sonra dolandırıldığını fark edip, polisi aradı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine harekete geçti. B.Y., otogarda, İstanbul'a hareket edecek otobüse binmek üzereyken yakalandı. Gözaltına alınan B.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.