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Boluspor Başkanı Çarıkçı'dan taraftar tepkisi

Spor Toto 1'inci Lig'de play-off'lara kalmayı garantileyen Boluspor'un Başkanı Necip Çarıkçı, tribünlerin dolmamasına tepki göstererek, "On tane döner koyayım stadın kapısının önüne, döner kestireyim de öyle maça gelinsin. İnsan hakikaten üzülüyor" dedi.
 

Boluspor Başkanı Çarıkçı'dan taraftar tepkisi
Spor Toto 1'inci Lig'de play-off'a katılmaya hak kazanarak Süper Lig umudunu sürdüren Boluspor'da Başkan Necip Çarıkçı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Boluspor'un play-off'lardaki şansının yüksek olduğuna dikkat çeken Çarıkçı, "Bu sene ilk defa takımımız play-off'larda kuvvetli bir takım Boluspor, diğer takımların da istemediği bir kulüp şu anda. 4 takım play-off'lara girdik. Diğer takımlar, 'Boluspor çıkmasın, biz ilk maçı Boluspor'la oynamayalım' diyor. Bunu ben biliyorum, duyuyorum. İnşallah Boluspor bu sene şampiyon olur" diye konuştu.

Başkan Çarıkçı, Boluspor'un Süper Lig şansını sürdürmesine rağmen tribünlerin dolmaması ile ilgili olarak ise "Biz Passolig'lerle ilgili kampanya yaptık. Biletlerle ilgili yüzde 50 indirime gittik. Yönetim olarak maçlara seyirci gelmesi için biz parayı unuttuk. Artık kafamdan şey geçiyor; On tane döner koyayım stadın kapısının önüne. Döner kestireyim de öyle maça gelinsin. İnsan hakikaten üzülüyor. Aslında Boluspor'da potansiyel de var. Taraftar da var. Onun için ben basınımızdan destek bekliyorum. Bir proje üretelim. Kafamda üniversite var. Rektörümüzle görüşüp, oradan 3-5 bin taraftar ayarlayalım. Passoligini ben vereyim maça gelsinler. Bunu yapmak istiyorum" dedi.


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