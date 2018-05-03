Boluspor, Play-Off’lara odaklandı

Erdinç Şahin

, kulüp tesislerinde ligin son maçında mücadele edeceklerikarşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, taktik ve kondisyon ağırlıklı çalıştı. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Sait Karafırtınalar, Denizlispor maçının prestij maçı olduğunu ifade ederek, "Ligin son maçı buraya kadar oyuncular çok güzel getirdiler. Güzel bir sezon oldu. Yakışan bir şekilde taçlandırmak istiyoruz. Denizli maçı sadece prestij maçı. Başka bir anlamı yok. Play-off öncesi bir hazırlık olarak görüyoruz. Sakatlık görmeden, kart görmeden kazasız belasız bitirmek istiyoruz. Bütün hazırlığımız play-off'ta oynayacağımız maçlarla ilgili. Onların da tarihi tam belli olmadı. Olduğunda da taktiksel ve rakibe göre çalışmalarımız başlayacak" diye konuştu.maçında yedek kadro ile çıkılıp çıkılmayacağı ile ilgili soruya, "Denizlispor maçında yüzde yüz rotasyonla oynayacağız. Takımımızda as ya da yedek kavramı yok. Herkese maksimum derecede fayda sağladık. Herkes elinden geleni en iyi derecede vermeye başladı. O gün maça göre bir kadro belirleyeceğiz. Bu maçta daha büyük maçlara göre daha az şans bulan arkadaşlara görev vereceğiz" diye cevap verdi.Sait Karafırtınalar, Play-Off rakipleri ile ilgili olarak da, "Rakipler çok değerli. Çok güçlü takımlar. Hepsi yüksek maliyetlerle direkt şampiyonluk için kurulan takımlar. Ümraniye, Antep, Altınordu, Erzurum saygı duyulacak takımlar. Ama biz de öyleyiz. Biz onların içinde en iyi futbol oynayan takımız. Rakip gözetmiyoruz. Şu gelsin bu gelsin diye bir düşüncemiz de yok. Biz maçları kazanıp Süper Lige çıkmak istiyoruz" dedi.