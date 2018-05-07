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Boluspor, Spor Toto Süper Lig'i istiyor

Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Play-Off karşılaşmasında Gazişehir Gaziantep maçında taraftarları destek olmaya çağırarak, "İş adamlarımızı, esnafımızı ve taraftarlarımızı Gaziantep maçına bekliyoruz. İnşallah orada bin taraftarımız olursa bize güç katar. Amacımız oradan iyi bir skorla ayrılmak. Kendi evimizde de yenip finale kalmak istiyoruz" dedi.
 

Boluspor, Spor Toto Süper Lig'i istiyor
Spor Toto 1'inci Lig'i 60 puanla 3'ncü sırada tamamlayan Boluspor, Play-Off'un ilk maçında cuma günü deplasmanda karşılaşacağı Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarına başladı.

Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirildi. Dar alan oyunu ve taktik oyun ile devam eden antrenman stretching ile sona erdi
 

"BOLUSPOR BUNU HAK ETTİ"


Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, taraftarları Gaziantep'te oynanacak olan ilk maça davet ederek, "Öncelikle son 10 dakikada rakibimiz Erzurumspor iken bir anda Gazişehir Gaziantep oldu. Gaziantep bizim tanıdığımız dostumuz olan bir kulüp. Önemli olan bu maçların dostluk içinde geçmesi. Biz iki yıldan beri bu takımımızı Play-Off'lara sokuyoruz. Bu sene 60 puan tutturduk. Bu Boluspor tarihinin en yüksek puanı. İlk defa da bu kadar az gol yedik. Tabii Sait Karafırtınalar ile birlikte Boluspor, müthiş bir başarı yakaladı. Keşke Play-Off'lara kalmasaydık. Keşke 2 hafta önce şampiyon olsaydık. Boluspor bunu çok hak etti. Artık Play-Offlar'dayız. Bir tek şey istiyoruz, iş adamlarımızı, esnafımızı ve taraftarlarımızı Gaziantep maçına bekliyoruz. İnşallah orada bin taraftarımız olursa bize güç katar. Herkesi maça davet ediyoruz. Amacımız oradan iyi bir skorla ayrılmak. Kendi evimizde de yenip finale kalmak istiyoruz" diye konuştu.


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