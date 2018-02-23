Bomba gibi patlayan cep telefonu az daha evi yakıyordu

EV YANIYORDU

Büşra Kamış

Bodrum'un Göltürkbükü Mahallesi'nde emlakçılık yapan, evli ve 8 çocuk babası Ahmet Çiftçi'nin (41) cep telefonunu, 8 yaşındaki oğlu Okan Çiftçi şarj etmek için prize taktı. Okan Çiftçi, şarja takılı telefonda bir süre oyun oynadı. Telefonu, aşırı ısınması üzerine şarjdan çıkartıp masaya bırakan Okan çiftçi, bu durumu babasına söylemek için yan odaya geçti.Bu sırada cep telefonunun bataryası, büyük bir gürültüyle patlayıp, masa örtüsünü tutuşturdu. Patma sesi üzerine hemen odaya koşan Ahmet Çiftçi, yanan masa örtüsünü dışarı çıkartarak, alevlerin başka bir yere sıçramasını önledi.Oğlunun şans eseri olaydan yara almadan kurtulduğunu belirten Ahmet Çiftçi, "Hızlı müdahalede bulunmasaydım. Belki de evim şimdi yanmış olacaktı. Telefonu aldığım işyerine ve Tüketici Hakları Derneği'ne şikayette bulunacağım. Dava açıp, bu konuda hakkımı soruna kadar arayacağım. Neyseki telefon oğlumun elindeyken patlamadı" dedi.