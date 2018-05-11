Bomba iddia! Gonca Vuslateri ile Kerem Alışık aşk mı yaşıyor?

Gonca Vuslateri ile Kerem Alışık aşk mı yaşıyor?Gonca Vuslateri ile Kerem Alışık dün gecce bir mekanda birlikte görüntülendi. İkili arasında aşk dedikoduları çıktı. Gonca Vuslateri ile Kerem Alışık ise "Aşk var mı?" sorusunu yanıtsız bıraktı.Dedikodu - 11.05.2018 11:57Gonca Vuslateri 2 ay önce Instagram hesabından yaptığı paylaşımla 3 yıldır evli olduğu Burak Ertoğan'la boşanacaklarını duyurmuştu. "Eşim Burak Ertoğan ile uzun süredir ayrı sürdürdüğümüz evliliğimizi hukuki olarak da sonlandırmaya karar verdik. İçinde bulunduğumuz yoğun gündemde, bizim için de hassas olan bu süreçte herkesin anlayışını bekliyoruz." ifadelerini kullanan oyuncu bu sürpriz kararı ile o günlerde herkesi şoke etmişti. Gonca Vuslateri dün akşam Kerem Alışık ile görüntülendi. Bir mekana iki kız arkadaşıyla giden Vuslateri burada Kerem Alışık'la da bir araya geldi. İkili magazin muhabirlerinin kapıda olduğunu öğrenince mekanın ışıklarını kapatsa da görüntü vermekten kaçamadı. Mekandan ayrı ayrı çıkan Kerem Alışık ve Gonca Vuslateri'ye magazin muhabirleri "Aşk var mı?" diye sordu. İki oyuncu da bu soruya cevap vermek istemedi. Kerem Alışık "bir teşekkür buluşmasıydı" demekle yetindi. Kerem Alışık'ın düzenlediği Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödül Töreni'nde Gonca Vuslateri “kördüğüm” adlı şarkıyı seslendirmişti. Ünlü oyuncuya piyanosu ile İklim Tamkan eşlik etmişti. Kaynak: Gecce.com https://www.gecce.com/haber-gonca-vuslateri-ile-kerem-alisik-ask-mi-yasiyor