Bomba iddia: Meral Akşener 'Abdullah Gül aday olursa kararımı gözden geçiririm' dedi



KHK KRİZİ ADAYLIK SİNYALİ OLARAK ALGILANDI

Serap Belovacıklı

Meral Akşener 2019 cummhurbaşkanlığı seçimlerine dair ittifaklık konusunda CHP ile bir ittifaklığın olmayacağını belirterek, milletvekilliği seçiminde ise Demokrat Parti gibi küçük partilerle işbirliği içinde olabileceklerini söylemişti.11’inci Cumhurbaşkanı’nın 696 sayılı KHK ile getirilen sivillere yargı muafiyeti muğlaklık eleştirisi çok konuşulmuş, bu sözleri muhalefetten destek almıştı. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısında’ünve’in açıklamalarından cesaret aldığını belirterek, ‘CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Abdullah Gül büyük ölçüde tarafsız bir cumhurbaşkanlığı yürüttü” şeklindeki açıklaması, Akşener’in, “Gül aday olursa ben kararımı gözden geçiririm” dediği yönündeki söylentiler de kendisini cesaretlendirmiş olabilir’ diye yazdı. Selvi hesapların değiştiğini söyleyerek, Cumhurbaşkanlığı seçimine uzun bir süre var ama hesapların değiştiği anlaşılıyor. Muhalefet, çatı adayında yaşanan hayal kırıklığı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı seçimine kendi adaylarıyla girme kararı aldı. Kılıçdaroğlu, aday olabileceğini söylerken, Akşener adaylığını çoktan ilan etti bile’ dedi.Sivillere ceza muafiyeti getiren son KHK ve beraberindeki tartışmalar AK Parti cephesinde hareketlenmelere neden olmuştu. KHK'da muğlak ifadelerin olduğunu savunan Abdullah Gül, sosyal medya hesabından sonradan sorun yaşanmaması için değişiklik yapılması gerektiğini savunmuştu. Bu sözler sonrası Erdoğan ilk kez kameraların önünde Gül'ü hedef alarak ve 'Yazıklar olsun' açıklamasını yapmıştı. Abdullah Gül ise bu açıklamanın ardından 'Görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim' dedi. İşte bu restleşme '11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül adaylık için hazırlnıyor' şeklinde yorumlanmıştı.