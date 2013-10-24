Bomba sandılar, leş çıktı!

Maltepe Gülsuyu Mahallesinde meydana gelen silahla yaralama olaylarının ardından Hasan Ferit Gedik’in öldürülmesiyle polisin yaptığı operasyonda bazı kişiler gözaltına alınmıştı. İddialara göre yakalanan zanlıların ifadesi doğrultusunda polis bugün Gülsuyu’ndaki ormanlık alanda mühimmat aradı. Aramaya Terörle Mücadele şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra bomba imha ekipleri ve bomba arama köpekleri de katıldı.

Aramalar sırasında dedektörlerle tespit edilen bazı noktalarda kazı yapıldı. İlk kazı alanında herhangi bir bulguya rastlanmazken ikinci kazı noktasında toprağın altında bir çarşaf tespit edildi. Polis ve iki belediye çalışanı dikkatli bir şekilde kazıya devam etti.

BOMBA SANDILAR AMA...



Çarşafın içinde bir şey sarılı olduğu anlaşılınca “Alex" isimli hassas burunlu bomba arama köpeği kazılan bölgeye getirildi. Alex çarşafı bir kaz kez kokladıktan sonra polis ekipleri çarşafı topraktan dışarı doğru çekti. Ancak çarşafın içinde mühimmat olmadığı anlaşıldı.

Çarşafın içinde hayvan leşi olduğu iddia edilirken belediye çalışanları kazılan yeri tekrar kapattı.

CENGİZ ÇOBAN İSTANBUL - DHA



