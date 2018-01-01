15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Bomba sanılan bezin içinden kedi ölüsü çıktı

Konya'da tren yolunun istinat duvarı kenarına gömülen ve bomba imha uzmanı tarafından incelenen bez içerisinde ölü kedi olduğu görüldü

01 Ocak 2018, Pazartesi 16:39
Bomba sanılan bezin içinden kedi ölüsü çıktı
155 Polis İmdat hattını arayan bir kadın, saat 13.00 sıralarında Meram'daki Havzan Mahallesi Gülkökü Sokak üzerindeki tren yolu istinat duvarının kenarına, şüpheli iki kişinin toprağı kazarak beze sarılı olan bir şeyi gömdüğünü ve daha sonra hızla bölgeden ayrıldığını ihbar etti.



İhbar üzerine olay yerine terörle mücadele polisi ile bomba imha uzmanı sevk edildi. Ekipler, toprağın kazıldığını ve kazılı yerde beyaz bir bezin gömülü olduğunu gördü. Sokak çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı.



Bomba imha uzmanı fünye ile bezin gömülü olduğu yere gitti. Toprağı kazan bomba imha uzmanı kanlı bezin içerisinde ölü kedi olduğunu tespit etti. Bu sırada çevredeki bazı kişiler cep telefonu ile çekim yapmaya çalıştı.



 
Manzaralı fotoğraf çektirmek isterken kayalıklara düştü

Manzaralı fotoğraf çektirmek isterken kayalıklara düştü
Meclis bin 339 saat mesai yaptı, 298 yasa çıkardı

Meclis bin 339 saat mesai yaptı, 298 yasa çıkardı
Son dakika! Büyük ikramiye kime çıktı? (2018 milli piyango sorgulama motoru)

Son dakika! Büyük ikramiye kime çıktı? (2018 milli piyango sorgulama motoru)
Milli Piyango 2018 sonuçları belli oldu (Milli Piyango sorgulama ekranı, tıkla sorgula)

Milli Piyango 2018 sonuçları belli oldu (Milli Piyango sorgulama ekranı, tıkla sorgula)
Meteoroloji'den 'yoğun kar yağışı' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar yağışı' uyarısı
Yılbaşı eğlencesi kötü bitti: 4 yaralı

Yılbaşı eğlencesi kötü bitti: 4 yaralı
Erzurum'a yeni yılda lapa lapa kar yağdı

Erzurum'a yeni yılda lapa lapa kar yağdı
Alkollü sürücüden polise: Bir hafta önce ceza yedim, bir daha yazmayın

Alkollü sürücüden polise: Bir hafta önce ceza yedim, bir daha yazmayın
Çatıda Noel Baba'yı bekleyen adamın yılbaşı isyanı

Çatıda Noel Baba'yı bekleyen adamın yılbaşı isyanı
Cinsel organını ısırdı, karakolluk oldular! Tuhaf olay...

Cinsel organını ısırdı, karakolluk oldular! Tuhaf olay...
İstanbul'da trafik yoğunluğu sadece yüzde 1!

İstanbul'da trafik yoğunluğu sadece yüzde 1!