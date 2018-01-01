Bomba sanılan bezin içinden kedi ölüsü çıktı

Nazlı Erdol

hattını arayan bir kadın, saat 13.00 sıralarında Meram'daki Havzan Mahallesi Gülkökü Sokak üzerindeki tren yolu istinat duvarının kenarına, şüpheli iki kişinin toprağı kazarak beze sarılı olan bir şeyi gömdüğünü ve daha sonra hızla bölgeden ayrıldığını ihbar etti.İhbar üzerine olay yerine terörle mücadele polisi ilesevk edildi. Ekipler, toprağın kazıldığını ve kazılı yerde beyaz bir bezin gömülü olduğunu gördü. Sokak çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı.Bomba imha uzmanıile bezin gömülü olduğu yere gitti. Toprağı kazan bomba imha uzmanı kanlı bezin içerisinde ölü kedi olduğunu tespit etti. Bu sırada çevredeki bazı kişiler cep telefonu ile çekim yapmaya çalıştı.