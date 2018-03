'Bomba siklonu' ABD'yi vurdu: 9 ölü

Büşra Kamış

ABD’nin doğu kıyılarını dün vuran, şiddetli yağış, rüzgar ve kardan oluşan “Bomba Siklonu” 8 can aldı. Ülkenin doğu kıyısında bulunan Maryland eyaletinden Maine eyaletine doğru kıyı şeridi boyunca ilerleyen fırtına, bölgedeki yaşamı durdurdu.Meteoroloji Uzmanı Patrick Burke, fırtına hakkında “Gerçekten çok çabuk yoğunlaşan bir alçak basınç sistemi sonucu bütün doğu kıyısını kapsayan yoğun şiddetli bir rüzgarla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı. Burke, Cuma günü saate 70 mil hızla ilerleyen rüzgarın zaman zaman 93 mile kadar çıktığını söyledi. Fırtınada yaşanan kazalar sebebiyle en az 9 kişi hayatını kaybetti.New York polisi, Cuma günü öğleden sonra Putnam ilçesinde 11 yaşındaki bir çocuğun evine bir ağacın devrilmesi sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi. Chesterfield kasabasında da 6 yaşında bir çocuğun yine aynı sebepten can verdiği ifade edildi. 7 yetişkin de Virginia, Maryland, Pennsylvania, Connecticut, Rhode Island ve Massachusetts eyaletlerinde yaşanan ağaç devrilmelerinde hayatını kaybetti.Şiddetli rüzgar, 2 milyondan fazla insanın yaşadığı Pennsylvania, Massachusetts, New York, Maryland ve Virginia bölgelerinde elektriklerin kesilmesine de sebep oldu. Yaşanan olaylar sebebiyle bölgedeki uçak ve tren seferleri de iptal edildi.Geçtiğimiz Perşembe günü Ulusal Muhafız Teşkilatını kurtarma operasyonları için görevlendiren Massachusetts Valisi Charlie Baker, yayınladığı bir açıklamada, “Tahmin edildiği gibi yoğun bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdik” dedi. ABD Ulusal Meteoroloji Servisi ise Boston’un da içinde bulunduğu Massachusetts eyaletini vurması beklenen sel felaketi için uyarıda bulundu.