'Bombay' diye bir kan grubu da varmış

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kan Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Birol Güvenç, kişilerde kan gruplarının belirlenmesinde H antijeninin öncül nitelik taşıdığını belirtti.

BOMBAY KAN GRUBU NASIL ORTAYA ÇIKIYOR?



H antijeniyle bağlantılı olarak A, B, AB ve 0 gruplarının meydana geldiğini anlatan Güvenç, H antijeninin çok nadir de olsa mutasyona uğraması durumunda "Bombay" adı verilen bir kan grubunun ortaya çıktığını ve bu kan grubunun halk arasında pek bilinmediğini söyledi.

Güvenç, "Bombay" kan grubu taşıyan bir kişinin yapılan rutin tetkiklerinde kanın 0 gibi gözüktüğünü anlatarak, "Bombay"ın sadece ileri araştırmalar sonucu anlaşıldığını ifade etti.

BOMBAY OLABİLİR MİYİM?



Kan grubu 0 olan herkesin hemen "Ben acaba Bombay mıyım?" şeklinde şüpheye kapılmaması gerektiğinin altını çizen Güvenç, şöyle konuştu:

"Kan grubu 0 olan herkes Bombay değildir. Çok nadir karşılaşılan Bombay’ın 250 bin kişi de bir görüldüğü tahmin edilmektedir. Beklenenden farklı bir kan grubuyla olan doğumda Bombay olabilir şüphesiyle yaklaşılabilir. Yani, çiftlerin her ikisinin kanı 0 grubu olduğu durumda, çocuğun kan grubunun A veya B olması pek beklenmez, ancak bu tarz bir durumda çiftlerden herhangi birisinin Bombay olabileceği ihtimali üzerinde durulabilir."

BU KANI BULMAK ÇOK ZOR

Prof. Dr. Birol Güvenç, Bombay kan grubuna sahip olmanın sağlık yönünden bir sakıncasının olmadığına da dikkati çekerek, bu grubunun en önemli sorununun kan ihtiyacı olduğunda ortaya çıktığını söyledi.

Bombay’ın diğer kan gruplarına kan verebildiğini ancak sadece başka bir Bombay kan grubundaki kişiden kan alabildiğini anlatan Güvenç, "Bu kanı bulma sıklığı çok düşüktür" dedi.

Güvenç, Türkiye’de Bombay kan grubuna sahip kaç kişinin olduğunun kesin olarak bilinmediğini de sözlerine ekledi.

AA



