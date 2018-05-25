Bonzai içirilen 8 yaşındaki çocuk: Bir adam bana 'al iç' dedi

Olay, Edirne’nin Keşan ilçesi Yenimescit Mahallesi Gedik Sokak’ta meydana geldi. 8 yaşındaki C.C.K mahallede bulunan metruk bir evde uyuşturucu madde bonzai içtiği gerekçesiyle önce Keşan Devlet Hastanesine ardından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Her ihtimale karşı müşahede altına alınan C.C.K bugün kaldığı hastaneden taburcu olarak annesine kavuştu.

Hastanede annesinin kucağında olayı anlatan C.C.K. bir adamın kendisine bonzai içirdiğini söyledi. C.C.K "Elini ağzına götürerek üfleyip 'böyle iç' dedi" diye konuştu. Taburcu olduğu için mutlu olduğu gözlerinden okunan C.C.K’nin gülümsemeleri anne ve teyzesini de mutlu etti.

"MAHALLE ORTAMINDA SATIYORLAR"

Çocuğunun taburcu olmasına sevinen anne Kezban K., uyuşturucu madde satanlarına sitemlerini dile getirerek, "Artık bu bonzaiye son verilmesini istiyoruz. Keşan’ımız artık çığrından çıktı. Mahalle ortalarında satıyorlar. Bugün bana yarın onların da çocuklarına. Satanların evleri yansın kül olsunlar, Allah onların belasını versin" dedi.

C.C.K’nin hastaneden çıkarken ilk işi küçük kardeşini arayarak hastaneden çıkıp eve geleceği söylemek oldu.