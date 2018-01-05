Booking.com: Görüşmelerimiz sürüyor

Booking.com, Türkiye'ye geri dönüyor

Nazlı Erdol

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin () haklarında açtığı dava sonucudeki faaliyetleri durdurulan'dan, talep edilen düzeltme ve cezaların ödenmesini kabul ettiği haberlerine yanıt geldi.Dünya'dan Selenay Yağcı'nın haberine göre, aylardır Türk yetkilileriyle görüşme halinde olan vepazarına tekrar dönüş yapabilmek için temaslarda bulunan Hollandalı online rezervasyon portalı booking. com, cezaları ödemeyi kabul ettikleri konusunda bir şey söylemekten kaçınırken, Türkiye hükümetiyle görüşmelerin ve uzlaşmaların sürdüğünü açıkladı.Geri dönmek konusunda istekli olduklarını söyleyen booking.com yetkilileri, ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade etti.Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Temurci,ile görüşmeye başladıklarını belirterek, "Booking.com gerekli cezayı ödemeyi kabul etti. Şirket yakın zamanda Türkiye pazarına tekrar dönecek" ifadelerini kullanmıştı.