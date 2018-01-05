Booking.com: Görüşmelerimiz sürüyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB
) haklarında açtığı dava sonucu Türkiye'
deki faaliyetleri durdurulan booking.com
'dan, talep edilen düzeltme ve cezaların ödenmesini kabul ettiği haberlerine yanıt geldi.
Booking.com, Türkiye'ye geri dönüyor
Dünya'dan Selenay Yağcı'nın haberine göre, aylardır Türk yetkilileriyle görüşme halinde olan ve Türkiye
pazarına tekrar dönüş yapabilmek için temaslarda bulunan Hollandalı online rezervasyon portalı booking. com, cezaları ödemeyi kabul ettikleri konusunda bir şey söylemekten kaçınırken, Türkiye hükümetiyle görüşmelerin ve uzlaşmaların sürdüğünü açıkladı.
Geri dönmek konusunda istekli olduklarını söyleyen booking.com yetkilileri, ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade etti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Temurci, booking.com
ile görüşmeye başladıklarını belirterek, "Booking.com gerekli cezayı ödemeyi kabul etti. Şirket yakın zamanda Türkiye pazarına tekrar dönecek" ifadelerini kullanmıştı.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Nazlı Erdol