Booking.com, Türkiye'ye geri dönüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı
ile temasa geçen Booking.com
, gerekli düzeltme ve cezaların ödemesini kabul ederek Türkiye
pazarına yeniden dönmek için düğmeye bastı.
Yeni Şafak'ın haberine göre, MÜSİAD Hizmetler Sektör Kurulu
tarafından MÜSİAD Antalya Şubesi ev sahipliğinde yapılan 'Türkiye'de Turizm Trendleri' ana temalı Türkiye İstişare Toplantısı
gerçekleştirildi.
Programa katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Temurci
, booking.com
ile görüşmelere başlanıldığını açıkladı. Temurci, gerekli cezayı ödemeyi kabul eden booking.com'un yakın zamanda Türkiye pazarına dönebileceğini ifade etti.
Booking.com'a verilen cezanın sadece Türkiye
içinde yapılan tatilleri kapsadığını belirten Temurci, verilen cezanın Türkiye'den yurt dışına veya yurt dışından Türkiye'ye yapılan tatil alma faaliyetini etkilemediğini belirtti.
Site yenilemelerini yaptıktan şirketin Türkiye
operasyonlarına başlayacağını anlatan Temurci, "Bu sadece booking.com'un Türkiye'de yaşadığı bir sorun değil. Fransa
ve Almanya
'da benzer davalar sürüyor" dedi.
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