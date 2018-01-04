Booking.com, Türkiye'ye geri dönüyor

Nazlı Erdol

ile temasa geçen, gerekli düzeltme ve cezaların ödemesini kabul ederekpazarına yeniden dönmek için düğmeye bastı.Yeni Şafak'ın haberine göre,tarafından MÜSİAD Antalya Şubesi ev sahipliğinde yapılan 'Türkiye'de Turizm Trendleri' ana temalıgerçekleştirildi.Programa katılanile görüşmelere başlanıldığını açıkladı. Temurci, gerekli cezayı ödemeyi kabul eden booking.com'un yakın zamanda Türkiye pazarına dönebileceğini ifade etti.Booking.com'a verilen cezanın sadeceiçinde yapılan tatilleri kapsadığını belirten Temurci, verilen cezanın Türkiye'den yurt dışına veya yurt dışından Türkiye'ye yapılan tatil alma faaliyetini etkilemediğini belirtti.Site yenilemelerini yaptıktan şirketinoperasyonlarına başlayacağını anlatan Temurci, "Bu sadece booking.com'un Türkiye'de yaşadığı bir sorun değil.ve'da benzer davalar sürüyor" dedi.