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Bora Gencer'i vapur sevdası bitirdi

Galatasaray Spor Kulübü’nün desteğiyle eski bir şehir hatları vapuru satın alan Bora Gencer’in vapur sevdası yüzünden başına gelmeyen kalmadı
 

Bora Gencer'i vapur sevdası bitirdi
Şarkıcı Bora Gencer, Galatasaray Spor Kulubü’nün desteğiyle eski bir şehir hatları vapuru satın almıştı. Vapur sevdası yüzünden başına gelmedik kalmayan Gencer, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Vapuru yüzen eğlence tesisine dönüştürecektim. Ancak kulüp vapuru almam için verdiği 250 bin TL’yi geri istedi. Halbuki o parayı yapacağım organizasyonlarla daha sonra ödeyecektim. Bunun üzerine başka biriyle anlaştım, o da yapamadı.

En büyük hayalimi hurdaya çıkardım, jilet olacak. Koca vapurdan elimde bir tek bu gemi telsizi kaldı. Çok mağdur oldum. Evime, arabama, haciz koydular. Üzüntüden mide spazmı geçirdim.”
 


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