Bora Gencer'i vapur sevdası bitirdi

Büşra Kamış

Şarkıcı, Galatasaray Spor Kulubü’nün desteğiyle eski bir şehir hatları vapuru satın almıştı. Vapur sevdası yüzünden başına gelmedik kalmayan Gencer, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Vapuru yüzen eğlence tesisine dönüştürecektim. Ancak kulüp vapuru almam için verdiği 250 bin TL’yi geri istedi. Halbuki o parayı yapacağım organizasyonlarla daha sonra ödeyecektim. Bunun üzerine başka biriyle anlaştım, o da yapamadı.En büyük hayalimi hurdaya çıkardım, jilet olacak. Koca vapurdan elimde bir tek bu gemi telsizi kaldı. Çok mağdur oldum. Evime, arabama, haciz koydular. Üzüntüden mide spazmı geçirdim.”