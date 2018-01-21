Bora Uzer 9 yıl sonra 'Benim Umrumda' ile döndü!

Enerjisi ve dikkat çekici vokal yeteneği sayesinde canlı performansları ile bir şehir efsanesine dönüşen Bora Uzer
ikinci Türkçe
albümü ile sevenleriyle buluşuyor.
2009 yılında ilk albümü "B1
" ile büyük beğeni toplayan Uzer'in yeni albümü; 12 Ocak'ta ilk kez Apple Music
ve iTunes
'da, 19 Ocak'ta tüm dijital platformlarda dinleyicisiyle buluştu.
Albümde Uzer'in ilham kaynağı; son yıllarda ülke ve dünyada yaşanan olaylardan etkilenen insanlar...
Prodüktörlüğünü yine Uzer'in üstlendiği, 11 yeni, 2 bonus şarkıyla toplam 13 şarkıdan oluşan albüm, GTR Müzik
etiketiyle çıkıyor.
Albümde sürpriz sanatçılarla işbirliği yapan Bora Uzer
'in albüm lansman konseri
31 Ocak Çarşamba günü Zorlu PSM Studio
'da gerçekleşecek.
Nazlı Erdol