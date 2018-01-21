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Bora Uzer 9 yıl sonra 'Benim Umrumda' ile döndü!

Bora Uzer'in 9 yıl aradan sonra çıkardığı ikinci Türkçe albümü  "Benim Umrumda"  12 Ocak'ta ilk kez ve sadece Apple Music ve iTunes'da!

21 Ocak 2018, Pazar 13:40
Bora Uzer 9 yıl sonra 'Benim Umrumda' ile döndü!
Enerjisi ve dikkat çekici vokal yeteneği sayesinde canlı performansları ile bir şehir efsanesine dönüşen Bora Uzer ikinci Türkçe albümü ile sevenleriyle buluşuyor.

2009 yılında ilk albümü "B1" ile büyük beğeni toplayan Uzer'in yeni albümü; 12 Ocak'ta ilk kez Apple Music ve iTunes'da, 19 Ocak'ta tüm dijital platformlarda dinleyicisiyle buluştu.

Albümde Uzer'in ilham kaynağı; son yıllarda ülke ve dünyada yaşanan olaylardan etkilenen insanlar...

Prodüktörlüğünü yine Uzer'in üstlendiği, 11 yeni, 2 bonus şarkıyla toplam 13 şarkıdan oluşan albüm, GTR Müzik etiketiyle çıkıyor. 

Albümde sürpriz sanatçılarla işbirliği yapan Bora Uzer'in albüm lansman konseri 31 Ocak Çarşamba günü Zorlu PSM Studio'da gerçekleşecek.


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