Bora Uzer 9 yıl sonra 'Benim Umrumda' ile döndü!

Nazlı Erdol

Enerjisi ve dikkat çekici vokal yeteneği sayesinde canlı performansları ile bir şehir efsanesine dönüşenikincialbümü ile sevenleriyle buluşuyor.2009 yılında ilk albümü "" ile büyük beğeni toplayan Uzer'in yeni albümü; 12 Ocak'ta ilk kezve'da, 19 Ocak'ta tüm dijital platformlarda dinleyicisiyle buluştu.Albümde Uzer'in ilham kaynağı; son yıllarda ülke ve dünyada yaşanan olaylardan etkilenen insanlar...Prodüktörlüğünü yine Uzer'in üstlendiği, 11 yeni, 2 bonus şarkıyla toplam 13 şarkıdan oluşan albüm,etiketiyle çıkıyor.Albümde sürpriz sanatçılarla işbirliği yapan'in albüm31 Ocak Çarşamba günü'da gerçekleşecek.