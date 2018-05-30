Boran Kuzum: Kuzenim bana sürpriz yaptı
Vatanım Sensin dizisinde canlandırdığı Leon karakteriyle yıldızı parlayan Boran Kuzum, önceki gün Zorlu Center’da objektife yansıdı
Zorlu PSM’deki oyunu öncesinde kuzeniyle buluşup alışveriş yapan Boran Kuzum, “Maşallah diyelim, tiyatro oyunumuz ‘Martı’ya ilgi çok büyük.
'KAPALI GİŞE OYNUYORUZ'
Haftalardır kapalı gişe oynuyoruz. Bugün de kuzenim bana sürpriz yapıp oyunu izlemeye geldi” dedi.
Bu haberi de okudularVatanım Sensin'in Leon'u Boran Kuzum bu kez kahraman ilan edildi