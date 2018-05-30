Boran Kuzum: Kuzenim bana sürpriz yaptı

Vatanım Sensin dizisinde canlandırdığı Leon karakteriyle yıldızı parlayan Boran Kuzum, önceki gün Zorlu Center’da objektife yansıdı

30 Mayıs 2018, Çarşamba 10:27
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Zorlu PSM’deki oyunu öncesinde kuzeniyle buluşup alışveriş yapan Boran Kuzum, “Maşallah diyelim, tiyatro oyunumuz ‘Martı’ya ilgi çok büyük.

'KAPALI GİŞE OYNUYORUZ'

Haftalardır kapalı gişe oynuyoruz. Bugün de kuzenim bana sürpriz yapıp oyunu izlemeye geldi” dedi.


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