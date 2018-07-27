Borçtan kurtaran önlemler

950 MİLYARI AŞTI

Kredi çekmeyen ya da kredi kartı kullanmayan neredeyse yok. Vatandaşın toplam kredi borcu 830 milyar lira, kredi kartı borcu ise 122 milyar lira. Bazen işler yolunda gitmeyince borçların zamanında ödenmesi mümkün olmuyor. Arzu edilmese de hacizlik ve mahkemelik durumlar yaşanabiliyor. İşler çok da kötüleşmeden borçtan kurtulmak ya da borcu ödenebilecek seviyelerde ayarlamak mümkün.

TEMİNAT KOLAYLIĞI

Kredi borcunun geri ödenmesinde sıkıntı yaşanıyorsa en sağlam ve doğru yol, bankayla anlaşarak bütçeye göre yeni bir yapılanmaya gidilmesidir. Özellikle konut kredisinde bankalar, ev üzerinde teminat olarak ipotek hakkı aldıklarından, yeniden yapılandırmada daha esnektir. Çünkü yeniden yapılandırma sonrası da borç ödenmezse teminatları vardır.

TAKSİT SEÇENEĞİ

Borcu borçla çevirmeye çalışan, kart limitini sonuna kadar kullananların hesap ekstresi geldikten sonra en azından asgari ödeme tutarını yatırmaları gerekiyor. Bir takvim yılı içinde 3 defa dönem borcunun asgari tutarının altında ödeme yapılması halinde kredi kartı, dönem borcu ödenene kadar nakit çekime kapanıyor. Bu duruma düşmeden önce bankaya müracaat edip borcu taksitlendirmeyi deneyin.

İHTİYAÇ KREDİSİYLE

Kartın sadece asgari ödemesini (limite göre yüzde 30-40 arasında) yapıyorsanız, geri kalan tutara her ay yüzde 2.02 faiz biniyor. Asgari ödeme tutarını da ödemeyemezseniz gecikme (temerrüd) faizi yüzde 2.52’ye çıkıyor. Oysa tüketici kredi faizleri yüzde 1.63’ten başlayor ve vadesi 48 ay. Krediyi alıp, tüm kart borcunu kapattıktan sonra sadece kredi borcunu ödersiniz. Böylece kart limitiniz de serbest kalır.

TEK BİR BANKADA TOPLA

Kişi başına kredi kartı 2 adet. Farklı bankalarla çalışanların sayısı da bir hayli fazla. Eğer borçları ödeyemiyorsanız ya da her seferinde son ödeme gününü kaçırıyorsanız tüm kart ve kredi borçlarını tek bankada toplamayın. Bu işleme borç transferi deniyor. Transfer esnasında borçların aktarıldığı bankadan alınan destek kredisiyle mevcut borçlar kapatılıyor. Böylece taksitleri tek bir günde ödeyebilirsiniz.

ERTELEME İMKANI

Taksit eretelemek de kart borçlarından kurtulmanın bir diğer yoludur. Bankalar, borç tutarına göre belli bir komisyon karşılığında borçları erteleyebiliyor. Ayrıca, zora düştüğünüz bir ayda yaptığınız tek çekim harcamayı taksitler 3-6 taksitte ödemeniz de mümkün. Bunun da küçük bir maliyeti var. Maliyete katlanmak borcu ödememekten veya gecikme faizi ödemekten daha iyidir.